19 августа культовый писатель и политик Эдуард Лимонов – впервые в Севастополе!
Главное литературное событие лета: 19 августа культовый писатель и политик Эдуард Лимонов – впервые в Севастополе!
19 августа политик и писатель Эдуард Лимонов впервые встретится с севастопольцами. В информационном супермаркете «Атриум» (ТЦ Муссон, ул. Вакуленчука, 29) он ответит на вопросы читателей, также состоится автограф- и фотосессия. Уникальная возможность встретиться с легендой на главном литературном событии уходящего лета. Начало запланировано на 17.00. Вход свободный.
Эдуард Лимонов – культовый писатель, поэт, публицист, прозаик, чья жизнь и творчество давно стали легендой. Книги Лимонова переведены на десятки языков мира, он удостоен множества знаковых мировых литературных премий. Эдуард Лимонов – самый известный русский автор не только в России, но и во всём мире.
Контактная информация: Платон +7 978 719 88 09.Другие публикации автора:
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