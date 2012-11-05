Литературный театр

16 августа 20.00
Турбаза Севастополь)
Северная сторона
Наш новый спектакль
ЗОЛОТАЯ ЛЮБОВЬ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Ждем с нетерпением.
+79780795481
ст.билетов 300.500

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯафиша Руссы

Об авторе: Татьяна Воронина:
Писатель, председатель правления Организации "Союз писателей Республики Крым и Севастополя", Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.
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Автор: Татьяна Воронина
Татьяна Воронина

Материал из рубрики: Доска объявлений, Искусство

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