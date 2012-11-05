Павел Павлов: Презентация книги писателя-мариниста Сергея Ниткова «О чём молчит море»
20 июля 2017 года по сложившейся доброй традиции в Морской библиотеке им. М.П. Лазарева состоялась презентация новой книги писателя-мариниста Сергея Ниткова «О чём молчит море», состоящей из серии морских рассказов и флотских баек.
Нитков Сергей Дмитриевич — член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Крыма, капитан 1 ранга запаса, в настоящее время сотрудник отдела по работе с личным составом Черноморского флота.
Родился и вырос в Севастополе. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище и заочно с отличием и золотой медалью – Военный университет Вооруженных Сил Российской Федерации по специальности социальный педагог, психолог, преподаватель. Прослужил на флоте 33 года, участвовал более чем в десяти дальних походах кораблей в Средиземное море, Атлантический и Индийский океаны.
Сергей Дмитриевич начал заниматься литературной деятельностью в 1990 году, сотрудничая с газетой «Флаг Родины» и другими изданиями в вопросах военно- патриотического воспитания молодежи, пропаганды боевых традиций флота и славянского культурного наследия. Имеет более сотни публикаций литературно-художественной направленности. Неоднократно публиковался в журналах «Морской сборник» и «Маринист», «Литературной газете», интернет-изданиях «Солдат удачи» и «Графская пристань». С.Д.Нитков является автором восьми книг морских рассказов и флотских баек.Другие публикации автора:
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