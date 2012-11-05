Новая книга о топонимическом сленге члена Союза писателей России В.Г.Шавшина является логическим продолжением его исследований об эволюции топонимики Севастополя и пригородной зоны. Большинство сленгов впервые вводятся в ономастическое пространство Севастополя. Предназначена для широкого круга читателей.

Топонимические сленги: язык-бродяга, или составная часть нашей истории?

Работая над второй книгой «Имя дома твоего» (Описание географических названий (топонимов) севастопольского региона), я соприкоснулся с топоними­ческими сленгами, практически не исследуемым терминологическим полем в ономастическом пространстве севастопольского региона. Меня заинтересова­ла тема топонимических сленгов, которые, на взгляд автора, являются составной частью нашей истории.

Считают, что сленг (от английского slang) — набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных объединени­ях, в том числе возрастных, профессиональных, социальных, военных. Можно условно выделить основные виды сленгов: молодёжный, неформалов, армей­ский, спортивный, жаргоны — журналистский, игровой, уголовный. Не могу не упомянуть и русскую ненормативную лексику, которая обрела статус чуть ли не национального достояния и стала обыденным фоном нашей жизни, особенно «боевые слова», процветающие в армии и на флоте.

Понятие «сленг» смешивается с разнородными понятиями, как и «диалек­тизм», «жаргонизм», «вульгаризм», «разговорная речь». Под термином «сленг» объединяются такие проявления, как жаргонизм, разговорные слова и выражения (неологизмы), присущие живому неофициальному общению, под­час с ненормативной лексикой.

Существует мнение, что «сленг» — язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество».

И подчас, хотя и не широким цивилизованным путём, а весьма узкой тро­пинкой, сленги постепенно вползают, а некоторые уже прочно даже вошли, в общелитературный язык: бабки, балдеть, крутой, лапшу на уши вешать, мент, дать на лапу, облом (облом Иванович), по барабану, тусовка, тугрики, тащусь, чубайсики, зелёные (зелень), точняк, кончай базарить…

В книге рассказано только о топонимических сленгах, так или иначе связанных с историей Севастополя и пригородной зоны, а также людях, которые в разное время жили и живут в Большом Севастополе.

Слова-сленги, фразеологизмы, словосочетания, как правило, сопровожда­ются указанием на их эмоциональную оценку; уважительное, шутливое, ироническое, неодобрительное, пренебрежительное, презрительное, шутливо-ироническое, шутливо-одобрительное, устаревшее, жаргон.

В некоторых сленгах происходит замена популярных географических названий на соответствующие топонимы-прозвища. Они составляют неотъемлем часть топонимики. Так, мыс Толстый превратился в Толстяка, пляж Учкуевка -Кучкуевку.

Сленги, и не только топонимические, являются одним из элементов нашей культуры, а подчас — и бескультурья. Некоторые топонимы, подвергаясь определённым фонетическим и лексическим искажениям и заменам, в сленге приобретают явно выраженное негативное значение.

Можно утверждать, что топонимические сленги нередко перекликаются с микротопонимами — географическими названиями, известными только ограниченному кругу людей.

Составной частью книги стали антропонимы — имена, фамилии, прозвища людей, активно участвующие в образовании собственных географических званий: Богданка, мостик Джамаля, Сухановский погребок, Ушаки…

Автор внёс в книгу несколько литературных образований, возникших в творчестве А.Грина в результате романтических ассоциаций писателя, связанных с Севастополем и его окрестностями.

В данную книгу вошли и авторские сленги. В топонимике масса недоумённых вопросов, ономастических проблем, над которыми бьются учёные, историки географы и лингвисты. Я не писал научный трактат, это лишь скромное научно-популярное издание. Надеюсь, что оно поможет любителям истории Севастополя, подчас с лёгкой иронией, в осмыслении неповторимого прошлое настоящего нашего края.

Что касается автора, то он пытался сообщить как можно больше фактов, когда пускаясь в подробности, связанные с тем или иным топонимическим сленгом, порой же лишь упоминая о каком-либо событии, явлении, историческом лице.

Сленги и эссе в книге расположены в алфавитном порядке. В отдельных случаях для имен существительных в заголовке наряду с исходной формой сленга приводится и множественное число: Хрюшка (Хрюшки),

Даты до 1918 года указаны по старому стилю. Иногда приводится и старый и новый стиль по Григорианскому календарю, введённому папой Григорием XIII в 1582 году, заменивший Юлианский календарь (старый стиль). В бывшем Советском Союзе Григорианский календарь введён с 14 февраля 1918 года. Различие между старым и новым стилями составило в XVIII веке — 11 суток, в XIX – 12 суток, в XX — 13 суток. В XXI веке различие между стилями составляет также 13 суток.

Владимир Шавшин. Автор. Севастополь

Об авторе: Владимир Георгиевич Шавшин:

Историк, краевед, член Союза журналистов Украины, член Национального союза писателей Украины, лауреат республиканской премии Крыма, заслуженный работник культуры Украины. Кандидат исторических наук. Автор книг по истории Крыма, Севастополя и Балаклавы: «Балаклавский Георгиевский монастырь», «За веру и Отечество» (в соавторстве), «Альминское сражение», «Балаклава», «Бастионы Севастополя», «Каменная летопись Севастополя», «Имя дома твоего»



Владимир Георгиевич Шавшин

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