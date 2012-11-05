«ХЕРСОНЕССКАЯ ЛИРА» ВНОВЬ ПРИГЛАШАЕТ В МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Приглашаем на новую встречу в итальянский дворик! В программе звуки эоловой арфы, «Книжные клады Тавриды»- презентация календарей Тихона Синицына, художника и поэта. Выступят поэты Татьяна Корниенко, Елена Осминкина (Симферополь), Владимир Мельников. Анатолий Костенников представит новый музыкальный проект, ансамбль скрипачей, выступит Владимир Шавшин с рассказом об Иване Папанине, Михаил Колесов…

Поэты и писатели, актёры и музыканты в третий раз соберутся в Византийском дворике «Херсонеса Таврического».

24 июня в 15:30 в Византийском дворике Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» в третий раз пройдет литературный салон «Херсонесская лира». Данный проект реализуется музеем совместно с Севастопольским региональным отделением Союза писателей России.

Третий литературный сезон проходит в июне, который в России уже более двухсот лет ассоциируется с именем Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому тема очередной встречи – Крымская Пушкиниана.

В программе Третьего выпуска «Херсонесской лиры» памятные даты, презентации книг, музыкальные номера.

Гостем салона в этот раз станет Борис Черкасов — актер Севастопольского русского драматического театра им. Луначарского, Заслуженный артист АРК.

Об авторе: Татьяна Воронина:

Писатель, председатель правления Организации "Союз писателей Республики Крым и Севастополя", Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.



Татьяна Воронина

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