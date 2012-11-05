Первые в их жизни паспорта…
Праздничное мероприятие было приурочено к празднованию Дня города. Оно прошло в культурно-информационном центре.
В торжественной обстановке 70 юным жителям Гагаринского района, достигшим 14-летнего возраста, начальник ОМВД России по Гагаринскому району Андрей Пакулис и заместитель председателя Совета Гагаринского муниципального округа Юрий Иванченко вручили первые в их жизни паспорта гражданина Российской Федерации.
Юных граждан и их родителей поздравили музыкальные коллективы Культурно-информационного центра.
Подписи к фото
2061 — символично, что 14-летние жители Гагаринского района получили первые паспорта в официальный День города Севастополя
2075 — начальник ОМВД РФ по Гагаринскому району Андрей Пакулис вручает паспорт воспитаннику Президентского кадетского училища Вячеславу Бондареву
2062, 2067, 2070 — выступления коллективов КИЦ
2081 — теперь они все уже взрослые.
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