СЛУЖУ РОССИИ! ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА ТАТЬЯНЫ ХАЛАЕВОЙ
КРАСНАЯ ЛЕНТА
Любовь к России, красной лентой,
В жизнь повседневную вплету.
Не ради чьих-то комплиментов,
Не чтоб «виднеться за версту».
Не вопреки, и не в угоду,
И уж конечно, не назло…
В мою крестьянскую породу,
То чувство глубоко вросло.
Его не втиснуть в телеграммы,
Не обозначить в багаже,
Оно — до капельки, до грамма!
Всегда со мной, в моей душе.
Ценю его дороже злата!
Храню священным узелком,
В котором всё, что было взято,
Мной с материнским молоком.
МОЙ ПУТЬ
Я Севастопольскою Дашею
По этим улочкам хожу.
Своею клеточкою каждою,
Как воду, Русский Дух ношу!
Пусть коромысло книзу клонится,
Врезаясь намертво в плечо…
Мой путь, Владимирская звонница
Благославляет горячо!
СЧАСТЬЕ
Я счастлива и этого не скрою!
Наверно я «в рубашке» родилась:
Судьба России, вновь с моей судьбою,
Теперь уже, навек переплелась!
Манят пусть пирогами, хоть откуда!
Одно могу сказать наверняка,
Что если даже я голодной буду,
К подачке — не потянется рука.
Переживу безропотно лишенья.
Не уроню слезинки ни одной!
Я шла в Россию не за угощеньем,
Не в гости шла, а из гостей — домой!
ЕДИНСТВО
Моя душа оделась в триколор
И для меня наряда лучше нету!
Едины мы по сути и по цвету,
С тобой, моя Россия, с давних пор.
Я точно также, не приемлю ложь.
Сильны мы милосердием с тобою.
И потому, с протянутой рукою,
Ты никогда по свету не пойдёшь!
Я убеждалась в этом много раз:
Рука дающих — не оскудевает.
Спасённых, сколько молятся за нас?!
Один Господь всё видит и всё знает.
СЛУЖУ РОССИИ
Я о России снова помолюсь
И Господу, и всем святым на свете…
Служу РОССИИ! — мне душа ответит.
Служу России! — я ей отзовусь.
Служу России — как у алтаря,
Призналась я самой себе однажды,
Что этой службой, утоляю жажду.
А это значит, что живу не зря.
Служу России — каждая строка,
Как «Отче Наш» — твердит мне ежедневно.
Связь с Родиной сильна и велика,
И как нательный крестик мой — священна.
Служу России! — этот мой пароль,
С рождением, с молитвой примут внуки,
Когда впервые их возьму на руки.
Для них он тоже будет — хлеб и соль.
Я о России снова помолюсь
И Господу, и всем святым на свете…
Служу России! — вновь душа ответит.
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