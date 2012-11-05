«Алые паруса» в Севастополе

С 16 по 18 июня 2017 года на Северной стороне Севастополя пройдёт музыкально-литературный фестиваль «Алые паруса». Всем известно, что Александр Грин не только был в Севастополе, но и написал романтическую повесть, где в месте действия героев угадывается именно Севастополь. Именно поэтому была выбрана Северная сторона, как наиболее подходящая для проведения масштабного трехдневного фестиваля.

В нём примут участие как городские деятели искусств: литераторы, художники, музыканты, исполнители, вокалисты, мастера художественного народного промысла, так и российские исполнители, творческие коллективы. В литературно-музыкальную часть фестиваля включили также военно-патриотическую тему.

«Фестиваль „Алые паруса” станет продолжением Дня России и Дня города. Большую поддержку оказал московский благотворительный фонд „Виват, Победа!”, которым руководит Юрий Чебан. Они за свой счёт привезут в Севастополь несколько исполнителей, творческих людей. Также они привезут потомков великих маршалов Победы: Чуйкова, Соколовского, Баграмяна», – сообщил на пресс-конференции вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин.

По его словам, очень важно, что в литературно-музыкальную часть фестиваля будет включена традиционная для Севастополя военно-патриотическая тема.

Основные мероприятия фестиваля пройдут на площадке у кинотеатра «Моряк» и на Михайловской батарее, куда будут пущены дополнительные катера.

«Три вечера там будет концерты, пленэр художников, инсталляция причаливания к пирсу судна под алыми парусами с парой молодожёнов. Мы хотели бы, чтобы получился красивый праздник, в который будет вовлечено как можно больше местных жителей», – сказал другой участник пресс-конференции Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Юрий Кривов.

Фестиваль откроется 16 июня в 18 часов концертом на Михайловской батарее.

Каждый день в рамках фестиваля на площади у кинотеатра «Моряк» будет проходить книжная ярмарка. На ней будет представлена книжная продукция как местных издательств, так и крымских и московских. Также будет действовать интерактивная акция «Писатель у микрофона». Перед собравшимися будут выступать известные севастопольские авторы: Валерий Воронин, Александр Волков, Людмила Пивень, Валерий Гаевский. Микрофон будет предоставлен и издателям, молодым авторам. Будет установлена палатка для представления творчества художника Владимира Адеева, библиотеки им. А.Грина. В самом кинотеатре будут показывать фильмы по мотивам творчества Грина. Ярмарка будет действовать с 10 до 19 ежедневно с 16-го по 18 июня.

17 июня пройдет пленэр художников на пляже у причала городских катеров под руководством Игоря Шипилина. Там состоятся конкурсы, мастер-классы, выставка работ народного творчества и детских работ, которые представит директор детской художественной школы Александр Бурцев. Выступят барды и поэты. Будет действовать рыбный стрит-фуд «РЫБА МОЯ».

В день открытия фестиваля, 16 июня, в 14.00, в концертном зале турбазы «Севастополь» пройдёт творческий вечер актёра и режиссёра Сергея Моховикова, а 17 июня – молодого режиссёра из Севастополя Александра Лупашко. На закрытии фестиваля выступят лучшие исполнители, имена которых держатся в секрете. А также детский народный хореографический ансамбль «Радость», отмечающий в эти дни своё 35-летие.

Вход на фестиваль – бесплатный.

Об авторе: Татьяна Воронина:

Писатель, председатель правления Организации "Союз писателей Республики Крым и Севастополя", Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.



Татьяна Воронина

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