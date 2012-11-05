«Херсонес-2017: На перекрестке цивилизаций».

Оксана Черненко, автор,
специалист по связям с общественностью
Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

 

21 мая в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» прошёл фестиваль исторической реконструкции «Херсонес-2017: На перекрестке цивилизаций».

Реконструкторов, собравшихся со всего Крыма, поприветствовали заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев и директор музея-заповедника Светлана Мельникова.cdmKX7KjE9g

Гости и жители Севастополя, не побоявшиеся проливных дождей, наблюдали не только за массовыми и парными сражениями, но и смогли принять участие в различных мастер-классах, таких как ювелирное мастерство, гончарное дело, средневековая детская игрушка и другое.InamxkbkvDwCZAeCyyztMYOi-kB-9_k4Up_2rSVQ7_CMTgRLFDIzeDkMmvOZjqcq4AB8Gjx1jAYtc

 

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