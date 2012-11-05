Село Родниковое в средние века

Село Родниковое (бывш. Скеля) расположено в восточной части Байдарской долины, у подножия гор, которые образуют естественный амфитеатр. Ныне Родниковое является составной частью Орлиновского муниципального округа, который, в свою очередь, расположен в границах Балаклавского района города федерального значения Севастополя.

На въезде в Родниковое, у сельского клуба, находятся четыре менгира – вертикально поставленные глыбы мраморовидного известняка. А.А. Щепинский обследовал менгиры в 1978 г. Исследователь полагал, что они имели культовое значение и отнес их появление к III – началу II тыс. до н.э. В ноябре 1985 г. по инициативе севастопольского краеведа, инженера-топографа Л.Т. Артеменко, под руководством археолога О.Я. Савели и при участии геолога В.И. Арестова и архитектора Е.В. Веникеева были произведены раскопки у самого крупного из менгиров. Раскоп заложили у его северной оконечности. Удалось выяснить, что современная высота менгира 257 см, глубина заложения – 115 см, памятник установлен на крепкой известняковой скале. Его вес – 5,8 т. Решением исполкома Севастопольского городского совета депутатов трудящихся от 20 декабря 1975 г. № 856 «Об утверждении списков памятников истории и культуры города Севастополя по состоянию на 1 июля 1975 года» Скельские менгиры поставлены на государственный учет как объект культурного наследия. Однако вернемся к эпохе средневековья…

Средневековое поселение располагалось к югу от современного села, в непосредственном соседстве с ним, на северном склоне террасированной возвышенности. В 1953 г. данную территорию обследовала Гераклейская экспедиция Государственного Херсонесского историко-археологического музея под руководством С.Ф. Стржелецкого. Были выявлены следы двух-трёх усадеб в виде скоплений камней с фрагментами сосудов и кровельной черепицы, которые, по мнению автора, датируются с V по XI вв. Также на прилегающей территории собран керамический материал (фрагменты пифосов, амфор, кувшинов, чашек), который имеет общую дату в пределах V–XI вв. Обнаружены фрагменты поливной керамики, один из которых датируется XII–XIII вв., а остальные не ранее XV в.

Также разведки на этой территории проводились в 1956 г. Байдарской археологической экспедицией Ленинградского отделения Института истории материальной культуры АН СССР под руководством А.Л. Якобсона. Выявлены скопления камня, остатки строений, керамический материал относится частично к позднеантичному времени – III–IV вв., но преимущественно к VIII–X вв. (обломки амфор с глубоким рифлением, обломки ручек амфор и стенок с зонами мелкого рифления, пифосов с желобчатой поверхностью, кувшинов с плоскими ручками). Исследователь полагал, что жизнь на поселении замирает в X в., а возрождается только в XIV в. Однако основная часть средневекового поселения была расположена, судя по наличию культурного слоя, на месте современной территории села.

В 1956 г. был частично исследован могильник на склоне горы Курт-Кая, на горизонтальной, хорошо выравненной площадке. На площади в 64 кв. м открыто 25 могил. Глубина залегания их различна: от 0,16 до 0,99 м, но большей частью от 0,40 до 0,80 м. Костяки лежали головой на запад, на спине, правая рука согнута в локте. Некоторые погребения совершены в деревянных гробах или обложены деревом. Другие могилы обложены с боков большими, вертикально поставленными плитами. Однако чаще погребения обложены бесформенными необработанными камнями. Большинство могил покрыто тонкими, неправильной формы плитами известняка. Некоторые погребения совершены в могилах без признаков каменной обкладки и перекрытия. Инвентарь в погребениях бедный. Могильник датируется VIII–IX вв.

В XV в. территория Байдарской долины входит в состав княжества Феодоро. До настоящего времени о государственном устройстве, географическом районировании Феодоро известно крайне мало. О.И. Домбровский полагал, что одними из первичных административно-территориальных единиц могли быть так называемые «общества» – объединения нескольких сел вокруг приходской церкви. Настоятель храма был наделен не только религиозными, но и судебно-административными полномочиями, осуществлявшимися через выборную коллегию старейшин. Во главе нескольких «обществ» мог стоять и светский правитель, «хозяин того или иного укрепления из числа тех, что возвышались в Горном Крыму над каждым заселенным урочищем». В свою очередь, общины Готии входили в управляемые представителями правящей династии Феодоро уделы («части»), которых было как минимум одиннадцать. В одну из таких общин входило и село Скеля.

Летом 1475 г. в Таврику вторглись османские завоеватели во главе с великим визирем Гедик Ахмедом-пашой. На шестой день осады сдалась Каффа (6 июня), через месяц турки завоевали все генуэзские колонии на полуострове, и только через полгода пала столица княжества Феодоро. На завоеванной территории феодоритской Готии и владений Генуэзской республики османы создали Кефенский санджак.

Первое письменное упоминание о селении в период османского владычества содержится в материалах османских налоговых переписей лива-и Кефе, проведенных в первой половине XVI в. В этот период селение Таш-Искеле входило в состав Мангубского уезда (каза), который был одновременно судебным округом (кадылык). По данным переписи 1520 г. в селе проживало 22 полные православные семьи (хане) и 3 – вдовьих (биве) (122 чел.). Сумма годового налогового сбора с селения в 1520 г. составила 1862 акче. В материалах более полной переписи 1542 г. содержатся данные о том, что в это время православная община Таш-Искеле состояла из 18 полных семей, 1 вдовьей и 7 взрослых холостяков (мюджерред) (101 чел.). В период между 1520 и 1542 гг. в селе появляется и мусульманская община. В это время она состояла из 1 семьи и 2 взрослых холостяков (7 чел.). Общая сумма учтенных налогов составляла 2262 акче.

В Османской империи основой юридической классификации населения была классификация по религиозной принадлежности. Вследствие этого проживавшие на данной территории группы еще не полностью ассимилированного населения, в частности готы, будучи христианами византийского образца, записывались в османские податные книги как «греки» (аналогичным образом османские податные книги не отделяли караимов от евреев-талмудистов, называя и тех и других просто «евреями»).

Во второй половине XVI–XVII вв. происходит постепенное переселение в Юго-Западную Таврику татар с территории Крымского ханства, а также населения из Восточной Анатолии. Также не стоит забывать, что некоторая доля автохтонного населения приняла ислам. Все это привело к усилению мусульманской общины селения, которая постепенно стала доминирующей, а затем и вовсе полностью сменила православную. В свою очередь изменение этноконфессионального состава жителей повлекло ориентализацию облика сельских поселений данного региона. К моменту выселения греков-христиан из Крыма в Приазовье в 1778 г. население Скели состояло полностью из крымских татар.

Об авторе: Евгений Владимирович НЕДЕЛЬКИН:

Историк-исследователь, г. Севастополь



Евгений Владимирович НЕДЕЛЬКИН

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