В продолжение темы:Виталий Фесенко делится впечатлениями о Дне Победы в Севастополе 2017.
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Член Международного союза журналистов под эгидой ЮНЕСКО, член Союза журналистов России г. Балаклава
- С днём Победы, друзья!
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- Крымский Маршрут. Долгоруковская яйла.
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- Татьянин день 2017. В гостях у Татьяны Михно. Балаклава
- Крымский маршрут. Каламита
- А дети пишут о добре и любви к Родине.
- Отец Августин. Человек, совершивший поступок, а затем подвиг
- Крымский маршрут. Водопад Козырек в Байдарской долине.
- Город на вершине. Тепе-Кермен
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