Аренда авто — это удобно

Граждане развитых стран мира, в первую очередь Европы, США и других экономически мощных регионов с соответствующим уровнем жизни, уже давно привыкли пользоваться арендными автомобилями. В случае командировки, туристической поездки, либо просто поездки к родственникам или друзьям, сойдя с поезда либо выйдя из аэропорта, они устремляются в службу аренды автомобилей и далее с комфортом добираются до места назначения. Устаревший, еще советский лозунг, гласящий о том, что машина — это роскошь, уже давно порос беленой и перестал быть актуальным. Культура аренды ТС в нашей стране, конечно, еще находится на стартовом этапе и позволить себе эту необходимость могут точно не все. Как правило, услугой аренды машин у нас пользуются в служебных целях, командировках и при встрече гостей на ж/д вокзалах и в аэропортах. Например, сейчас крайне популярным стала аренда авто от портала http://narscars.com.ua/kiev-r2 — не только в столице. Главным отличием подобного вида аренды является то, что в придачу к машине, клиент получает личного, профессионального водителя. Это гарантирует безопасность езды и возможность расслабится, отдохнуть в дороге. В подавляющем большинстве случаев подобную услугу заказывают для встречи важных гостей, сопровождении их к месту назначения и т.д. Действительно, дабы не разочаровать, например, иностранного гостя или бизнес партнера и выразить предрасположенность, как нельзя лучше подойдет новенький автомобиль бизнес класса и услужливый, вежливый водитель за рулем.

Бывает, что гостей много и полноразмерного седана не достаточно. Например при проведении международных или местного значения выставок, симпозиумов или других встреч и мероприятий. Даже, просто в случае встречи внушительного числа родственников в аэропорту или групповой поездки на экскурсию или к морю нужен более вместительный автомобиль. Если едет десять, двадцать, а то и более человек, гнать множество машин нецелесообразно. Намного лучше воспользоваться такой услугой как аренда микроавтобусов.

Каких-то 10-15 лет назад, когда культура аренды автомобилей у нас только зарождалась, цены на нее, в виду эксклюзивности услуги и гораздо превышающего предложение спроса, были неподъемно завышены и рядовым гражданам страны были недоступны. Ближе к нашим дням ситуация кардинально поменялась. Цены стали крайне демократичны, а перечень предлагаемых авто широк — каждый найдет что-то по душе. Пользоваться арендой автомобилей можно и нужно, в конце концов уровень жизни повышается — догоним и перегоним Запад!

Об авторе: Татьяна Воронина:

Писатель, председатель правления Организации "Союз писателей Республики Крым и Севастополя", Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.



Татьяна Воронина

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