Динамика продаж коммерческой недвижимости в Севастополе за последние годы

Согласно статистике, в период с 2014 по 2016 год население Севастополя увеличилось на 11%. Именно это и дало толчок к активному преобразованию рынка коммерческой недвижимости. Первое полугодие 2014 года ознаменовалось резким скачком цен (около 10% на первичном и 14% на вторичном рынках), однако к началу 2015 года цены выровнялись. А под конец 2016 года эксперты начали отмечать стойкую тенденцию к снижению цен на жилье. При этом преимущество отдается помещениям со свободной планировкой, где можно разграничить пространство при помощи специальных перегородок (вроде этих http://wallman.ru/itemperegorodka-stacionarnaja-celnostekljannaja-10-mm-matirovannaja.html) по своему усмотрению.

Как изменился севастопольский рынок недвижимости за последний год?

Стоит учитывать, что для Севастополя характерен резкий «сезонный» скачок в цене на жилье. Все же этот южный уголок наибольшее внимание получает именно в летний период, тогда как в «мертвый сезон» стоимость квадратных метров постепенно падает. Относится это и к недвижимости, которая имеет все удобства, вплоть до изящных перегородок (например, таких http://wallman.ru/itemnastolnyj-ekran-kombinirovannyj_dq.html). Что касается текущего периода, то тут стоит отметить следующее:

Средняя стоимость квартиры в г. Севастополь за март этого года в сравнении с февралем возросла на 20% и составляет чуть более 5,5 млн рублей. Средняя стоимость квадратного метра также поднялась и сегодня составляет около 80 тыс. рублей. Больше всего подорожали 4-комнатные квартиры, тогда как стоимость 2-комнатных несколько упала.

Ввиду сравнительно небольшого количества новых, уже готовых к введению в эксплуатацию новостроек жители Севастополя более активно проявляют свою заинтересованность к вторичному рынку недвижимости.

Об авторе: Евгений Корсаков:

Независимый севастопольский журналист.



Евгений Корсаков

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