АНО «Центр формирования гражданской культуры» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Главного управления культуры в г. Севастополе проводит литературно-вокальный конкурс «»RU.Lit»». Это уникальное мероприятие, ничего подобного в Севастополе ранее не проводилось. Суть конкурса такова, участники создают и исполняют творческие номера на слова из басен и стихов русских авторов и музыку в стиле Rap или Jazz. Получившиеся «музыкальные истории» победителей, будут основой для финального мюзикла, поставленный профессиональным режиссёром, который покажут на большой сцене, для широкой публики.

Молодые люди проявят себя как авторы и исполнители эстрадных номеров, и получат уникальный опыт работы над крупным сценическим действом в команде профессионалов.

По словам организаторов, они ставят цель, привлекая молодежь охватить несколько, по их мнению, важных аспектов, а именно популяризация русской поэзии среди молодежи Севастополя, привлечение к театральному и эстрадному искусству, раскрытие творческого потенциала талантливой молодежи, развитие творческой и культурной среды города, пропаганда классических видов искусства через популярные культурные коды и создание прецедента для дальнейшего успешного проведения культурных событий нового формата.

Конкурс пройдет в несколько этапов:

1 этап: старт рекламной кампании — с 1 февраля.

2 этап: отборочные туры – 21 марта 2017 года в СевГУ и в театре им. А.В. Луначарского – 3 апреля.

3 этап: подготовка к финалу конкурса, обучение у профессиональных педагогов по творческим дисциплинам, постановка гала-концерта. Отчетные эфиры на телевидении, интервью с участниками, поддержка мероприятия в соцсетях.

4 этап: финал конкурса, гала-концерт в Севастопольском театре юного зрителя.

Финалисты конкурса станут героями реалити-шоу, где участники ощутят все тяготы шоу-бизнеса. Такой видео-дневник будет транслироваться по местному ТВ и в социальных сетях.

В Жюри конкурса вошли видные деятели культуры города-героя, такие как– актёр театра на Таганке, поэт, баснописец, руководитель Московского театра поэтов- Влад Маленко; актёр Московского театра поэтов, поэт- Александр Антипов; главный режиссер театра им. Луначарского -Григорий Лифанов; Заслуженная артистка РФ- Ольга Панкратова; актер и режиссер театра им. Луначарского -Владимир Крючков; Заслуженный артист Украины, актер театра им. Луначарского- Виталий Таганов; директор Севастопольского ТЮЗ- Андрей Маймусов; солист рок-группы ШАМ- Алексей Каплев и многие другие известные люди города.

«Участие в конкурсе – бесплатное! Победители получат не только ценные призы, такие как билеты в театр, сертификаты на обучение различным творческим дисциплинам, Гироскутер, запись и продюсирование аудио-трека или сьёмку видео клипа, но и уникальный опыт выступления на большой сцене, работы в профессиональном творческом коллективе и мастер-классы от профессионалов театра, эстрады и кино»,- говорит Генеральный директор «Центра формирования гражданской культуры», актёр Севастопольского театра юного зрителя Валерий Александрин.

Проект конкурса «Ру.Лит» был презентован на форуме «Таврида» летом 2016 года и получил высокую оценку профессиональных сообществ, Федерального агентства по делам молодёжи и Общественной Палаты Российской Федерации и рекомендован к проведению в Севастополе. Организаторы ранее успешно зарекомендовали себя в проведении и соорганизации таких знаковых событий, как Science Slam, городских новогодних торжеств на пл. Нахимова и мобильный интерактивный театр «Мягкий знак».

Помимо основной программы конкурса, в апреле пройдёт конкурс битбоксеров и Юношеский тур конкурса «RU.Lit» (для детей до 14 лет). Победители внеконкурсной программы получат право на участие в финальном мюзикле и получат ценные призы.

Также, организаторы отмечают, что финалисты конкурса «Детский голос Крыма», который прошел в начале марта, автоматически попадают в финальный отборочный тур, детского конкурса «RU.Lit».

Руководитель проекта:

Генеральный директор «Центра формирования гражданской культуры», актёр Севастопольского театра юного зрителя Валерий Александрин.

Генеральный информационный партнёр – «Российская газета»

Медиа партнеры:

Блог «365 Дней в Крыму с Викой Марченко»

Платформа социальных проектов SevStarPeople

Партнеры конкурса:

Правительство г. Севастополя

Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского

Севастопольский театр юного зрителя

Севастопольский союз художников

Севастопольский Государственный Университет

Интернет-провайдер «СевСтар»

Студия звукозаписи Com Records, Event-агентство Wow day, Geometria

Рекламная фирма «Ринво», информационный супермаркет «Атриум»

Танцевальная студия «Марта», танцевальный клуб «Ахтиар»

Магазин роликовых кроссовок Heelys, пиццерия «Академия настроения»

Семейная фотостудия «Воробушек», РОО «Севпарки»

Администратор

Материал из рубрики: Будущее города