Пленэр живописцев «Вдохновение Корсуни».
С 27 марта по 6 апреля 2017 года в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет академический пленэр живописцев «Вдохновение Корсуни».
Эта встреча художников проводится музеем-заповедником совместно с Российской академией художеств и Творческим объединением южнорусских художников. В работе пленэра примут участие мастера изобразительного искусства Игорь Шипилин, Николай Дудченко, Юрий Волков, Александр Тюнькин, Бато Дугаржапов, Валерий Пищулко.
По итогам пленэра на Пасху 2017 года в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» откроется выставка работ участников этой творческой встречи.
Организаторы планируют сделать пленэр ежегодным, так как Херсонес – это неиссякаемый источник вдохновения для влюбленных в живопись.
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Писатель, председатель правления Организации "Союз писателей Республики Крым и Севастополя", Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.
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