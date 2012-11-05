ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ
16 марта в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоялась встреча с севастопольскими журналистами, участниками Крымской весны 2014 года — Сергеем Горбачевым и Дмитрием Осипенко.
Вечер проходил в формате ток-шоу с участием курсантов Севастопольского военно-морского училища им. П. С. Нахимова и кадетов Президентского кадетского училища, читателей библиотеки, гостей и жителей города и был посвящен трехлетию воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.
Сергей Павлович Горбачев
Капитан 1 ранга, председатель Союза журналистов Севастополя, Ученый секретарь Военно-научного общества ЧФ, кандидат политических наук. Член Союза журналистов России. Заслуженный журналист Крыма. Лауреат ряда престижных литературных и журналистских премий. Автор ряда книг по истории и проблемам Черноморского флота, статуса Севастополя и Крыма.
Дмитрий Осипенко
Корреспондент Севастопольского новостного портала «FortPost», редактор онлайн-канала «FortPost». Директор фестиваля «Небо славян». Непосредственный участник событий Крымской весны. Автор большинства фото- и видеорепортажей непосредственно с места событий. Лауреат общероссийского конкурса «Правда и справедливость» Общероссийского Народного Фронта.
Фотогалерея встречи
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