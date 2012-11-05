16 марта 2017 года в городе-Герое Севастополе в 16:00 часов на территории ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» состоится презентация новой книги для детей и подростков «Крымская война. Оборона Севастополя» из серии «Великие полководцы и флотоводцы России», известного русского путешественника, члена Союза писателей России и Союза журналистов России, Академика Российской Академии художеств — Фёдора Конюхова.

Книга о хронологии событий Крымской войны 1853 – 1856 гг., особенно о Героической обороне Севастополя, явившейся беспримерным подвигом русской армии: от солдат и матросов, до генералов и адмиралов.

Книга издаётся в Честь Празднования 3-й Годовщины Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Эта книга является очередным изданием направленным на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения для передачи безвозмездно Суворовским и Нахимовским училищам, школам, детским домам, библиотекам, молодёжным организациям и военно-патриотическим клубам.

Буду искренне рад встречи и знакомству с вами!

На сегодняшний день более 4.000 книг Фёдора Конюхова «А.В.Суворов» для детей и подростков из серии «Великие полководцы и флотоводцы России» передано безвозмездно по школам, библиотекам, молодёжным организациям и военно-патриотическим клубам.

О презентации книги Фёдора Конюхова «А.В.Суворов»:

http://дети-солнца.рф/events/prezentatsiya-knigi-fyodora-kon…

С уважением, Сергей Романовский!

вице-президент

МБФ «Дети Солнца»

http://дети-солнца.рф

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