Банкноты в 200 рублей изготовят из суперпрочного материала

Это будет не пластик, а долговечная бумага со специальной обработкой, рассказал гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

Этим летом Гознак отпечатает пробный тираж банкнот в 200 и 2000 рублей

По его словам, мелкие номиналы изнашиваются примерно за год, а крупные за несколько лет, именно поэтому решено применить новую технологию к 200-рублевым купюрам.

Летом 2017 года Гознак отпечатает пробный тираж банкнот в 200 и 2000 рублей, чтобы проверить, как компьютерные эскизы будут реализованы в реальном полиграфическом производстве, цитирует Трачука «Российская газета».

Напомним, по итогам всероссийского конкурса, проведенного Банком России, на этих купюрах будут изображены Дальний Восток и Севастополь.

Александр Никитин

Об авторе: Републикация:

Перепечатка наиболее интересных материалов в интернете на сайте "Графская пристань".



Републикация

Материал из рубрики: О чем говорят