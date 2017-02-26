Банкноты в 200 рублей изготовят из суперпрочного материала
Это будет не пластик, а долговечная бумага со специальной обработкой, рассказал гендиректор Гознака Аркадий Трачук.
По его словам, мелкие номиналы изнашиваются примерно за год, а крупные за несколько лет, именно поэтому решено применить новую технологию к 200-рублевым купюрам.
Летом 2017 года Гознак отпечатает пробный тираж банкнот в 200 и 2000 рублей, чтобы проверить, как компьютерные эскизы будут реализованы в реальном полиграфическом производстве, цитирует Трачука «Российская газета».
Напомним, по итогам всероссийского конкурса, проведенного Банком России, на этих купюрах будут изображены Дальний Восток и Севастополь.
Александр Никитин
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