Пушкин в Гурзуфе

Предлагаем к просмотру работу студентов 1 курса  факультета журналистики Черноморского филиала МГУ в Севастополе. Фильм сделан под руководством А.М. Костенникова в 2014 году. Публикуется впервые. Публикация посвящается 180- летию со дня гибели великого поэта.

Другие публикации автора:
Автор: Администратор

Материал из рубрики: Студенческий билет

Оставить свой комментарий



Вверх

Последние публикации