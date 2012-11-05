Пушкин в Гурзуфе
Предлагаем к просмотру работу студентов 1 курса факультета журналистики Черноморского филиала МГУ в Севастополе. Фильм сделан под руководством А.М. Костенникова в 2014 году. Публикуется впервые. Публикация посвящается 180- летию со дня гибели великого поэта.Другие публикации автора:
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