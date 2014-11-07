Город, которого нет. Корнелюк. Зарисовка Аркадия Чикина
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Родился в г. Сызрани Куйбышевской (Самарской) области в 1955 году. Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков (1972-1976). С 1976 по 2000 гг. проходил службу в ВВС КЧФ ВМФ СССР, а затем РФ. Член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат общегородского форума «Общественное признание» и национальной премии РФ «Культурное наследие» (2007). Доцент Севастопольского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. За творческую деятельность в 2007 году удостоен «Благодарности» Министра культуры и массовых коммуникаций РФ А.С. Соколова. Автор 15 книг, более 500 публикаций г. Севастополь
- Максимова дача. Взгляд сквозь время...
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- Последний путь «Отважного»
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- Наследство пирата Френсиса Дрейка
- С РОССИЕЙ - НАВЕК!.. Окончание. Публикуется впервые
- С РОССИЕЙ - НАВЕК!.. Продолжение. Публикуется впервые
- С РОССИЕЙ - НАВЕК!.. Публикуется впервые.
- Комендант Батьянов – Батя
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