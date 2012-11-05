Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает всех желающих на культурологические встречи по теме «Херсонес на перекрестках эпох».

Вы сможете познакомиться с историей древнего города и узнать о работе отделов заповедника. Открытие встреч – 11 февраля 2017 года. Цикл встреч включает более 20 мероприятий.

В 2017 году музей-заповедник планирует расширить практику привлечения внештатных экскурсоводов к работе на объектах музея. Безусловно, для претендентов на эти вакансии культурологические встречи также будут весьма полезны.

Условия участия и оплаты уточняйте по телефонам: + 7 8692 92 23 82, + 7 978 110 26 21

Кроме того, в музее-заповеднике стартовал фотопроект “ХЕРСОНЕС СОВЕТСКИЙ”

В Херсонесском музее начался сбор материала для фотопроекта «ХЕРСОНЕС СОВЕТСКИЙ». В этом году наша страна отмечает 100-летний юбилей февральской и октябрьской революций 1917 года. Сегодня даются оценки произошедших тогда событий, одно неоспоримо – в 1917 году в истории России начался новый этап, который принято называть советским. Отвлекаясь от политической стороны вопросы, для большинства из нас Советский Союз – это время молодости наших родителей, наших бабушек и дедушек, нашей собственной молодости. Это особый период в жизни нашего музея! Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает всех жителей города Севастополя принять участие в создании выставки фотографий «Херсонес Советский». Для участия в выставке принимаются фотографии из домашних архивов жителей города, сделанные в Херсонесском музее с 1917 по 1991 годы. Давайте напишем историю музея вместе! Фотографии можно присылать на официальную почту музея-заповедника chersonesedirector@mail.ru обязательно с подписью хранителя фотографии и воспоминаниями, если со снимком связана интересная история, или принести по адресу: Севастополь, ул.Древняя, 1 (касса музея-заповедника).

С уважением, пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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