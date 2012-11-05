Крымский маршрут. Каламита
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Член Международного союза журналистов под эгидой ЮНЕСКО, член Союза журналистов России г. Балаклава
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