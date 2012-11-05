Людмила Непорент: Уходящему високосному…
Годы 1600 и 2000 — високосные, так как они кратны 400. Годы 2100, 2200 и 2300 — невисокосные. В високосные годы вводится дополнительный день — 29 февраля. Предыдущим високосным годом был 2016 год, следующим високосным годом будет 2020…
Ты, конечно, был несносен!
День за днём, судьба к судьбе…
Коль назвался високосным –
Все претензии к тебе.
Вообще, как согласился
Взять себе такую роль –
Високосным окрестился
И приносишь людям боль.
Накатил вон цены-плети,
Пенсии, УЖКХ(а),
И не хочешь быть в ответе,
Не уходишь от греха.
Юбилейные парады
Прокатились по стране,
А в Донбассе люди гибнут
В необъявленной войне.
Взрывы, ливни, люд без крова…
Горя много ты принёс.
Самого-то как здоровье? –
Ведь работал наизнос!
Нет, не всё-то так уж плохо!
Надо дух тренировать,
А то, вправду, хрен от редьки
Перестанем отличать.
И ворчать поменьше надо,
Год прошёл, мы жили в нём.
У кого родилось чадо,
Кто-то защитил диплом…
Только вдуматься – год жизни!
Високосный год примет,
Год исполненных желаний,
Поражений и побед…
Умолчать смогу едва ли
Справедливо о тебе:
Крыму свет с России дали,
Газ природный – по трубе.
С демографией – чуть лучше,
Это явный плюс стране,
Здесь мужчины постарались
С женщинами наравне!
И сказать хочу о главном,
Чтоб не потерять лица:
Вновь судьбой страны в народе
Переполнены сердца.
Гордость, силу ощутили,
Выше голову – держать,
Потому как Мир Россию
Снова начал уважать.
Уходящий! Ты прости уж,
Что тут сказано тебе.
Для меня – ты очень дорог,
Так длинен и так короток –
Целый год в моей судьбе.
А теперь – с тобой прощаюсь,
Больше нечего делить.
Всё плохое – забираешь,
А хорошее, что было,
Непременно обещаю
Я в дальнейшем сохранить!
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Писатель, председатель правления Организации "Союз писателей Республики Крым и Севастополя", Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.
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