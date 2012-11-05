Людмила Непорент: Уходящему високосному…

Годы 1600 и 2000 — високосные, так как они кратны 400. Годы 2100, 2200 и 2300 — невисокосные. В високосные годы вводится дополнительный день — 29 февраля. Предыдущим високосным годом был 2016 год, следующим високосным годом будет 2020…

Ты, конечно, был несносен!

День за днём, судьба к судьбе…

Коль назвался високосным –

Все претензии к тебе.

Вообще, как согласился

Взять себе такую роль –

Високосным окрестился

И приносишь людям боль.

Накатил вон цены-плети,

Пенсии, УЖКХ(а),

И не хочешь быть в ответе,

Не уходишь от греха.

Юбилейные парады

Прокатились по стране,

А в Донбассе люди гибнут

В необъявленной войне.

Взрывы, ливни, люд без крова…

Горя много ты принёс.

Самого-то как здоровье? –

Ведь работал наизнос!

Нет, не всё-то так уж плохо!

Надо дух тренировать,

А то, вправду, хрен от редьки

Перестанем отличать.

И ворчать поменьше надо,

Год прошёл, мы жили в нём.

У кого родилось чадо,

Кто-то защитил диплом…

Только вдуматься – год жизни!

Високосный год примет,

Год исполненных желаний,

Поражений и побед…

Умолчать смогу едва ли

Справедливо о тебе:

Крыму свет с России дали,

Газ природный – по трубе.

С демографией – чуть лучше,

Это явный плюс стране,

Здесь мужчины постарались

С женщинами наравне!

И сказать хочу о главном,

Чтоб не потерять лица:

Вновь судьбой страны в народе

Переполнены сердца.

Гордость, силу ощутили,

Выше голову – держать,

Потому как Мир Россию

Снова начал уважать.

Уходящий! Ты прости уж,

Что тут сказано тебе.

Для меня – ты очень дорог,

Так длинен и так короток –

Целый год в моей судьбе.

А теперь – с тобой прощаюсь,

Больше нечего делить.

Всё плохое – забираешь,

А хорошее, что было,

Непременно обещаю

Я в дальнейшем сохранить!

Об авторе: Татьяна Воронина:

Писатель, председатель правления Организации "Союз писателей Республики Крым и Севастополя", Секретарь Правления СПР, член Союза журналистов России, редактор газеты "Литературная газета+Курьер культуры:Крым-Севастополь" , руководитель Севастопольского творческого объединения литераторов (СТОЛ) и Балаклавского литературного объединения «Поэтическая гавань Сюмболон». Обладатель Золотой медали "Василий Шукшин", лауреат Всероссийской литературной премии им. Николая Гумилёва, обладатель памятной медали Года литературы "За особый вклад в книжное дело". Ведущая рубрики «Дом писателей», Фото, Музыкальный альбом, Соотечественники и др.



Татьяна Воронина

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