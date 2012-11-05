Расписание праздничных Рождественских мероприятий в Севастопольском благочинии 7 — 8 января 2017 года
|Расписание рождественских мероприятий 7-8 января опубликовано на сайте Севастопольского благочиния.
7 января 00.00 – праздничная Божественная литургия в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора в Херсонесе
7 января в 8-00 — праздничная Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.
7 января 9.00 – 12.00 – Рождественская благотворительная ярмарка на соборной площади Свято-Владимирского собора в Херсонесе
7 января c 12-00 до 12-40 состоится традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор – пл. Лазарева – пл. Нахимова.
7 января c 11-30 до 12-30 Рождественский крестный ход пройдет и на Северной стороне г. Севастополя по маршруту: Свято-Никольский храм – площадь перед кинотеатром «Моряк» (ул. Богданова – ул. Леваневского – площадь перед кинотеатром «Моряк»). На площади перед к/т «Моряк» будет отслужен молебен.
Для желающих принять участие в крестном ходе в 11-00 от храма Вознесения Господня к Свято-Никольскому храму будут предоставлены автобусы.
7 января в 16-00 в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе начнется Всенощное бдение. Богослужение возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
8 января в 8-00 в Свято-Покровском соборе праздничную Божественную литургию возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Пресс-служба Севастопольского благочиния
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