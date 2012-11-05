Владимир Илларионов. Руководитель кружка журналистики ДЮК «Чайка» ГЦССП Севастополя

В кружке журналистики балаклавского Детско-юношеского клуба «Чайка» пробуют себя в творчестве совершенно разные ребята. Разные и по возрасту, и по темпераменту, и по увлечениям. Есть дебютанты, старающиеся написать первые строки не в рамках школьного задания, а по собственному желанию. Есть ребята, у которых за плечами уже 3-4 публикации. А есть и такие, кто так занят учебой и спортом, что считать собственные статьи не успевает. Объединяет ребят то, что они неравнодушны к окружающей их жизни. Они тянутся к красоте и добру. Но и негативные стороны жизни от их внимания не уходят. В декабре появились три статьи, основанные полностью на личных впечатлениях ребят 7-8 классов.

Об авторе: Владимир Иванович Илларионов:

Член Международного союза журналистов под эгидой ЮНЕСКО, член Союза журналистов России г. Балаклава



Владимир Иванович Илларионов

Материал из рубрики: Будущее города