А дети пишут о добре и любви к Родине.
Владимир Илларионов. Руководитель кружка журналистики ДЮК «Чайка» ГЦССП Севастополя
В кружке журналистики балаклавского Детско-юношеского клуба «Чайка» пробуют себя в творчестве совершенно разные ребята. Разные и по возрасту, и по темпераменту, и по увлечениям. Есть дебютанты, старающиеся написать первые строки не в рамках школьного задания, а по собственному желанию. Есть ребята, у которых за плечами уже 3-4 публикации. А есть и такие, кто так занят учебой и спортом, что считать собственные статьи не успевает. Объединяет ребят то, что они неравнодушны к окружающей их жизни. Они тянутся к красоте и добру. Но и негативные стороны жизни от их внимания не уходят. В декабре появились три статьи, основанные полностью на личных впечатлениях ребят 7-8 классов.
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Член Международного союза журналистов под эгидой ЮНЕСКО, член Союза журналистов России г. Балаклава
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