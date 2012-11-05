Балаклавские сталкеры

Павел Сотник, школа №30, Кружок журналистики ДЮК «Чайка»

В один прекрасный день я и мой лучший друг Кирилл решили сделать воздушных змеев. Сделав их, мы очень долго ждали подходящих ветров. Но вскоре Кирилл у своих друзей «змеелюбов» нашел какую-то карту, которая вела к неизвестному нам объекту и к пустырю, открытому для западных ветров. Мы с Кириллом так обрадовались, что сразу, схватив змеев, побежали по карте. Началом маршрута являлась 25 школа. После карта гласила о том, что нужно идти на север в упор до горы. Ну а потом подняться на саму гору. Там нас ждал заветный пустырь западных ветров и неизвестное строение. На пустыре по-настоящему дули постоянные западные ветра.Начался долгожданный запуск воздушных змеев. Но мне не давал покоя эта железобетонная конструкция за спиной. Когда нам уже надоело запускать змеев, мы решили обследовать это сооружение. Оно имело форму параллелепипеда. Высота составляла около 5-6 метров, ширина 15-16 метров, ну а длинна около 17 метров. Обойдя его, мы наконец-то нашли вход. Это не ворота и не дверь. Проем в стене представлял из себя что-то, напоминающее отверстие для прикрепления трубы. Заглянули, стало страшно. Наверное, начал срабатывать инстинкт самосохранения. Но так и не сработал.

Когда мы вошли в бункер, нам преградила путь гора мусора. Но как говорится в пословице «Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт». Вот и мы, следуя пословице, кое-как обошли эту гору. Перед нами были огроменные пустоты. Изнутри объект напоминал лабиринт. На стене висела огромная железная пластина, на которой был нарисованный белым баллончиком план всего сооружения. Крестик в конце карты нас очень заинтересовал, и нам казалось, что там настоящий клад. Чтобы не заблудится мы привязали верёвку от змея к камню у входа и пошли на поиски клада. Но впереди вдруг что-то начало хрустеть и перед тусклым светом фонаря мелькнула тень. И мы с воплями рванули из здания. Мы бежали, не смотря на лужи, мусор и даже маленький выход. Но вскоре любопытство взяло над нами верх, и мы вновь вернулись. Оказалось, что это кошка пробежала и капли воды, падающие с потолка, шумели. Как говорится, у страха глаза велики. Инстинкт самосохранения позволил дойти только до второго сектора. Там было шесть малых колонн и четыре огромные. На четырёх огромных висели таблички «Осторожно». Потом мы развернулись и пошли обратно навстречу свободе. И после того как мы выбрались из строения мы поняли настоящее сокровище это чувство свободы. Тем более здание и пустырь от нас никуда не денутся. Когда-нибудь мы туда ещё сходим.

На занятиях кружка журналистики мы поделились с преподавателем своими впечатлениями. Наверное, глаза у нас были растопыренные от своего рассказа. Владимир Иванович Илларионов улыбнулся и объяснил, что бункер – недостроенный в 1980 году резервуар для воды. Бросили его за ненадобностью. А еще он нас пожурил за то, что без ведома взрослых в такие предприятия ударяемся. Впредь будем осмотрительнее.

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Материал из рубрики: Будущее города