Марина Бузиян, школа №33. Кружок журналистики ДЮК «Чайка»

С 1990 года Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий проводит интеллектуальные игры знатоков-краеведов, где каждый участник может узнать историю, природу, достопримечательности, традиции и много познавательного, интересного о своём крае. С ними работают педагоги, краеведы, подвижники краеведения, люди, умеющие увлечь и заинтересовать ребят изучением родного края.

Перед походом-викториной проводятся консультации, где представители команд получают информацию по теме предстоящего тура и о месте его проведения. В конце сентября прошла очередная поход-викторина «Музы Херсонеса», где знатоки Севастополя проявили свои знания об истории Херсонеса. Все команды школ города с помощью маршрутного листа перемещались по Херсонесу и искали остановки, где их с нетерпением ждали работники центра. Когда команда подходила к пункту, им выдавался бланк с заданиями, на которые через 2-5 минут они должны дать ответ. Каждый год вопросы разные, что предаёт больший интерес и азарт. На некоторых остановках нужно было уметь применить не только знания, но и логику, смекалку.

Наша школа № 33, заняла 2-ое место среди школ Балаклавского района. Это нам добавляет сил и желание стремиться к победе. Поход-викторина была очень увлекательной и познавательной. Такие мероприятия способствуют увеличению багажа знаний о своём крае и о городе, в котором ты живёшь.

Второй тур викторины знатоков-краеведов называется «Природная тропа». По названию уже понятно, что основная тема — природа. А именно: насекомые, геология, деревья и птицы нашего края. Помимо этого, один человек от команды должен вести её на заданные остановки с помощь карты и компаса, так же он должен знать географические обозначения и как находить азимут. В отличие от прошлого года в этом нужно определять возраст дерева математическим способом и высоту дерева с помощью приложения на смартфоне или на планшете.

Наша команда очень упорно готовится к следующему туру, ведь для того чтобы выйти в финал знатоков-краеведов нужно войти в шестёрку лучших школ своего района. Финал проходит в центре туризма, где для каждого района назначен определённый день. Обычно он проводится в начале весны. Юные краеведы демонстрируют свои знания по античной керамике, истории основания и становления Севастополя, природе и геологии Крыма. В прошлом году наша школа заняла 4-ое место, с отставанием от третьего на бал, а от второго — на 2.

Самое красивое место на земле – это родной край. Историю и природу его должен знать каждый. Я горжусь тем, что живу в таком живописном крае с увлекательной и интересной многовековой историей!

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Материал из рубрики: Будущее города