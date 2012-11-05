Бабушка — вторая мама

Даниил Кравчук. Школа №25, Кружок журналистики ДЮК «Чайка»

В жизни каждого ребенка бабушка играет важную роль. Так же и в моей жизни бабушка занимает важное место во многих аспектах. Мне очень нравиться у бабушки. И на каникулах я к ней часто езжу.

Вот несколько причин, по которым мне у нее хорошо.

Во-первых, она очень вкусно готовит. В принципе, я считаю, что каждая женщина а тем более бабушка, должна уметь готовить хотя бы основные блюда. И самыми вкусными блюдами, по моему мнению, у нее получаются морской салат и лимонный пирог. Готовит она по своему рецепту и на вопрос, где она узнала, как готовить то или иное блюдо, она отвечает, что придумала его сама.

Во-вторых, моя бабушка очень сильно поднимает настроение, когда тебе плохо или не весело. Она все расспросит и подбодрит, или просто поговорит на приятные слуху темы. И самое важное для меня это, так сказать, наша с ней «традиция». В общем, когда я к ней приезжаю, то хотя бы один раз мы сходим или в парк или на набережную. В парк мы ходим в основном в Исторический бульвар, а на набережную на Приморский бульвар. Там мы часто говорим о семейных проблемах, из которых она помогает мне выбраться.

В-третьих, бабушка практически никогда не кричит. Все споры с ней у нас решаются спокойно и тихо. Что очень помогает сосредоточиться и скорей решить проблему.

Я опишу одну историю из жизни бабушки. У нее их масса и они мне часто помогают как можно легко выбраться из своей неприятной ситуации. Задали моей маме (дочке бабушки) написать сочинение на тему «Что любит делать моя мама». Моя мама спросила у бабушки, что она любит, и бабушка очень уставшая ответила, что она любит дачу и спать. Моя мама описала это, как ее любимое занятие. Очень смешно, когда бабушка мне это рассказывала. Я просто представил мою маму, которая пишет о бабушке именно в настоящем времени и получилось забавно, да и многие другие люди которым раньше бабушка рассказывала данную историю, тоже смеялись. Есть еще множество историй, которые может рассказать бабушка. Бывают — смешные, а бывают и грустные. Но всегда поучительные.

Я хочу сказать то, что бабушка такая же добрая, милая и родная, как и мама. Она также может позаботиться о тебе, покормить тебя, приласкать. Я очень люблю свою бабушку и призываю всех относиться к своим бабушкам также. Ведь они даже мудрее чем мамы, и для меня бабушка как огромная книга «Про все на свете». Она и что делать в трудную минуту расскажет и как дальше действовать покажет. Я пользуюсь этим, и когда возникают вопросы, на которые не может ответить мама, я звоню бабушке.

Никогда не забывайте об этом и любите своих бабушек. Ведь они мудрее вас и уже «попробовали жизнь на вкус», пройдя множество испытаний и преодолев массу трудностей жизни.

Даниил Кравчук. Школа №25, Кружок журналистики ДЮК «Чайка»

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Материал из рубрики: Будущее города