Галсы адмирала Балтина

(к 80-летию со дня рождения адмирала Э.Д. Балтина, командующего Черноморским флотом в 1993 – 1996 гг.)

В истории Севастополя и Черноморского флота 1990-е гг. стали переломным моментом. Моментом, от которого зависело сохранение боеспособного флота и русского духа города. Город и флот выстояли. Выстояли благодаря стойкости жителей и моряков-черноморцев. И благодаря принципиальной позиции командующих ЧФ о необходимости отстаивания российского статуса для флота.

Об одном из них мы бы и хотели напомнить читателю. Речь пойдет об адмирале Эдуарде Дмитриевиче Балтине. Поводом снова пролистать страницы его биографии стало 80-летие со дня рождения адмирала (дата юбилея выпала на 21 декабря 2016 г.).

Адмирал Балтин возглавлял Черноморский флот в 1993 – 1996 гг., в период «флотораздела», период, когда под вопросом было само дальнейшее существование ЧФ. Отсутствие внятных директив из центра, фактическое оставление флота на произвол судьбы, в таких условиях ЧФ приходилось выполнять свои задачи по защите Черного моря. Командуя флотом, адмирал Эдуард Дмитриевич Балтин смог добиться сохранения необходимого содержания кораблей в составе сил постоянной готовности для успешного несения боевой службы.

Он родился в 1936 г. в г. Смоленске. Там же, в Смоленске, окончил 7 классов школы. Затем семья переехала в г. Выборг, где парень стал заниматься в Морском клубе. Изучение морского дела, активные занятия парусным спортом, многоборьем закалили его характер. Именно в Выборге в его сердце поселилась непреодолимая тяга к морю, что предопределило выбор им профессии.

В 1954 г. Э.Д. Балтин поступил в Балтийское высшее военно-морское училище в Калининграде, на минно-торпедный факультет. Затем продолжил учебу в городе Баку, в Каспийском высшем военно-морском училище имени С.М. Кирова, завершив ее в 1958 г. Военную службу Эдуард Балтин начал на сторожевом корабле «Куница» ЧФ.

1960 г. первая смена курса в его флотской судьбе – Эдуард Дмитриевич стал подводником, до 1964 г. – служил на подводных лодках «С-65» и «С-234» Черноморского флота. В 1964 г. его откомандировали в ведение Министерства морского флота СССР для совершенствования практических навыков кораблевождения. На судах морского флота Эдуард Балтин посетил более 15 стран мира.

Сентябрь 1965 г. – новый поворот в жизни и в судьбе – возвращение в подводные силы ЧФ. Здесь он служит помощником командира подводных лодок «С-151», «С-384», «С-74», получает допуск к самостоятельному управлению подводной лодкой проекта 613.

1967 – 1968 гг. – годы обучения в Высших специальных офицерских классах ВМФ СССР, снова возвращение на Черноморский флот, назначение командиром подводной лодки «С-310». Карьера складывалась удачно, но Эдуард Дмитриевич поставил для себя более грандиозные задачи.

Предугадав, что океанское будущее за атомным подводным флотом, он посчитал необходимым быть среди тех, кто это будущее воплотит в реальность. Поданный им рапорт о назначении на атомную подводную лодку был удовлетворен, в апреле 1969 г. Э.Д. Балтина перевели на Северный флот, на атомоход «К-279». Достаточно быстро он отточил боевое мастерство и н

Об авторе: Ирина Никитина:

Ведущий научный сотрудник Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя, кандидат исторических наук.



Ирина Никитина

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