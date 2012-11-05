Авторы: Кравцов Олег, Дорошина Валерия, Бузиян Марина, школа №33, кружок журналистики ДЮК «Чайка»

Тема нашей работы – жизнь и деятельность отца Августина (Александра Половецкого), его вклад в развитие Балаклавы и Севастополя. Хотим заметить, что выбор личности не был для нас закономерным и целенаправленным, а стал совершенно случайным. Готовясь к очередному этапу краеведческого турнира, мы обложились книгами, тетрадками, распечатками. В руки попала маленькая потрепанная книжица «Знаешь ли ты Крым?». Листая ее, мы наткнулись на фотографию нашего знакомого севастопольского тележурналиста Владимира Илларионова рядом с человеком в облачении священника.

Тут же быстро прочли пару строчек о восстановлении монастыря на мысе Феолент, переглянулись и кивнули друг другу головой. Мы еще не знали ни имени, ни фамилия человека на фотографии, но уже знали, что это и есть тема нашей новой работы. Позвонили Владимиру Илларионову, договорились о встрече. На наш вопрос о собеседнике на фотографии он ответил: «Не побоюсь, ребята, громких слов… это человек от Бога. Вряд ли я могу так сказать еще о ком то из моих знакомых…»

Мы удивились: «Разве не все мы от Бога?»

«Да, конечно. Но отец Августин – необычайный человек, легендарный человек для Балаклавы и Севастополя. Его усилиями восстанавливались из руин Храм Святых 12-ти Апостолов, Свято-Георгиевский монастырь…»

И мы стали искать материалы. Копались в интернете, нашли книгу Аркадия Чикина «Ищущий, да обрящет…», нашли несколько заметок из старых газет «Слава Севастополя». Очень помогла нам в написании работы Самойлова Любовь Ивановна, которая в числе первых прихожан восстанавливала Храм, была верным помощником отца Августина.

Мы встретились с ней, долго беседовали, перед нами как живые вставали картины восстановления Храма. Мы смотрели по сторонам на иконы, мерцающие свечи, сияющую позолоту и с трудом представляли себе, что 30 лет назад тут царило запустение и разруха. Вернувшись в школу, мы рассказали о нашей встрече классному руководителю. Она вспомнила, что в 1988-89 учебном году они с учениками ходили на субботник в Храм 12-ти Апостолов, так как он весь был завален мусором.

Сейчас, мы знаем, что многие наши учителя и ученики бывают часто в балаклавском Храме. Мы общались с педагогами в школе, оказывается, практически все учителя знают об отце Августине, некоторые даже знали его лично, у некоторых он крестил детей. А вот из учеников никто ничего об отце Августине не слышал. Мы уверены, несправедливо, что имя такого выдающегося человека может так быстро кануть в лету. Так же мы уверены, что нашим одноклассникам будет очень интересно узнать не такую уж далекую историю восстановления Храма Святых 12-ти Апостолов и такую интересную и необычную историю жизни человека простого и одновременно великого в доброте своей, искренности, трудолюбии, любви к Господу и к людям… историю отца Августина.

Долгий путь к истине.

«У каждого человека наступает момент в жизни, когда он говорит себе, и только себе – для чего появился на свет, ради чего жил? Трудный вопрос, болезненный. Не все способны ответить на него вовремя. Истина — это то, к чему некоторые люди стремятся всю жизнь»

О жизни отца Августина написал книгу севастополец Аркадий Чикин. Как сам он говорил: « Книга написана о нашем современнике, совершившем поступок, а потом — подвиг. Она написана о человеке, переступившем через себя, отказавшемся от мирской жизни, суеты, благ тела и возвеличившего службу Богу, как судьбоносное предназначение.» Из книги «Ищущий, да обрящет» мы узнали о мирской жизни Александра Половецкого, о его дороге к Богу и о подвижничестве отца Александра, иеромонаха Августина.

Саша (Александр Половецкий) родился в Севастополе 15 ноября 1955 года в семье морского офицера. С самых детских лет «мальчик впитал в себя гордую душу родного города, проникся энергетикой его гражданина. Не из книг и кинофильмов знал он историю морской крепости и войн, опаливших его улицы и дома. Каждый день Саша ненавязчиво изучал её по многочисленным памятникам Севастополя, рассказам ветеранов, преподавателей, экскурсоводов, товарищей. Он видел, как, казалось, весь город выходил на недавно восстановленные светлые улицы в день Победы. Видел корабли в парадном строю, слёзы защитников Севастополя и скорбь матерей, жён, родственников погибших у его стен». Еще будучи маленьким ребенком, Саша говорил, что Севастополь не оставит никогда.

И эта верность и преданность родному городу будет сопровождать Александра всю жизнь. Учился Саша в школе № 2, которая располагалась на улице Суворова (бывшая ул. Соборная), потом в средней школе с математическим уклоном № 45 (ул. Ивана Голубца). Здесь увлёкся театром. Мальчик был талантливым, трудолюбивым и способным найти себя на профессиональной сцене. Он стал директором школьного театра, исполнял обязанности декоратора, «шил костюмы, делал парики и многое другое… Он был душой театра», - так рассказывала его мама.

«… Сын он был замечательный, — писала мама, — с детства мне помогал растить мою дочь. Разница в возрасте у них 10 лет. Он её любил и уделял ей много внимания. Отца вечно не было, плавал по морям и океанам, а он был дома хозяин. Он был моя опора».

Впервые, Саша узнал о другом мире от деда, отца матери, морского офицера, участника Финской и Великой Отечественной войны Дмитрия Александровича Торочкова. Дедушка не был особенно подробен в своих рассказах, времена были не те. Однако Саша знал, что прадедушка в своё время служил в одном из приходов Торжка (с. Прутня).

Много раз дед с Сашей и его двоюродными братьями совершал походы на Братское кладбище. «Саша любил собирать в мешочки смальту, разбросанную вокруг разбитого Св. Никольского храма. Трогал руками крест, обрушенный с купола. Может быть, уже тогда Саша Половецкий приоткрыл душу Богу? И первые детские впечатления подвинули его связать судьбу с Господом?»

С малых лет Александр в любом деле проявлял активность. Вокруг него всегда было много товарищей. Вместе с тем мальчик любил оставаться наедине с самим собой, возиться с домашними растениями, занимался аквариумом. Окончив школу, молодой человек решил поступать в театральный институт. Это не встретило понимание близких. Отец — кадровый военный, хотел, чтобы сын продолжил традицию. Семья настояла, и с первого захода Половецкий принят в Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Очень скоро Александр понял, что совершил ошибку – дело не для него и учиться в военной школе не будет.

Саша очень тосковал по театру. Проучившись два года, юноша бросил военное училище. Сняв военную форму, через несколько дней Александр побежал в театр имени Луначарского и поступил столяром в бутафорский цех. Проработав некоторое время, получил хорошую характеристику для поступления в Школу-студию МХАТ, поехал в Москву. Там ждала желанная профессия и новые друзья. Он был счастлив.

Пять лет учёбы пролетели на одном дыхании, ведь наконец саша был занят любимым делом. Душа Саши была открыта для всякого: будь то ребёнок или пожилой человек. Встречал людей неизменной, подкупающей улыбкой. Но будучи в Москве Александр неизменно повторял, что обязательно вернётся в Севастополь. Для него на планете Земля не было другого города, другого дома. И этот день настал. Позади московская суета, годы упорной учёбы в престижной школе. И снова театр имени Луначарского, где его ждали. Мечта сбылась, он занимается любимым делом, признан коллегами. «Новичок поразил высочайшим профессионализмом, - вспоминал сотрудник театра С.П. Бакланов, — оформил свой первый спектакль «Снегурочка». Что это был за спектакль!.. Он не позволял себе отдыха до завершения дела. Нередко на ночь оставался в мастерской».

Через 10 лет также, не раздеваясь, он будет спать в холодной, сырой келье возрождаемого им Инкерманского монастыря. А пока до позднего вечера Александр пропадал в театре.

Позже Александр служил во флотском драматическом театре имени Лавренёва, где познакомился с будущей женой Лизой (Л.К. Антонова), вскоре родилась дочка Поля.

«Александр Половецкий был талантливым театральным художником, — делилась воспоминаниями актриса В.П. Попова. – По-настоящему талантливый человек талантлив во всём. В частности, он обладал сказочным по красоте голосом. Будучи ещё в миру, любил петь романсы. А то заладил тирольскую песню об… Августине. Августин да Августин. «Саша, — говорю, — смени, наконец, репертуар». «Я же Августин!» — удивил он ответом. Как в воду глядел: при пострижении в монахи его нарекли новым именем – Августин. Иноки, замечу, сами имён не выбирают. Об этом они и думать не могут».

В конце 20 века начался новый исторический период, названный «Перестройка». Остановила деятельность Александра Анатольевича на любимом поприще. В театре положение тяжёлое, надежд на ближайшее улучшение ситуации нет. Вокруг образовывалась пустота. Некоторые ранее добропорядочные соотечественники пошли в организованную преступность, рост которой приобрёл взрывной характер. Людям по полгода не платили за работу, закрывались предприятия, центробежные силы разводили народы бывшего Советского Союза по разные стороны границ. Начались локальные военные конфликты, никто не чувствовал себя защищённым и в безопасности. Люди жили одним днём, боясь загадывать на будущее. Рушились семейные устои, поднял голову национализм, власть не слышала, не желала слушать свой народ. На Чёрноморском флоте, несущем на бортах кораблей и летательных аппаратов ядерное оружие, появились признаки противостояния на национальной почве. Люди не раз брали в руки оружие и готовы были нажать на спусковой крючок. Это видел Александр Анатольевич, переживал. Его любимый Севастополь превращался в яблоко раздора между Украиной и Россией, тогда как всегда был объединяющим началом.

Но эти же темные дни, стали одновременно и светлыми днями. Возрождалась Церковь! Всё чаще общество обращалось к Богу!

«Александр шёл к пониманию — мир придумал только одно жестокое, беспощадное и смертельно опасное для него существо – это человека без Бога в душе. «Смута есть искушение, посылаемое соборной душе народа как дар, как мученический венец, дабы предоставить ему возможность явить силу своей веры, верность родным святыням и крепость духа перед лицом соблазнов и поношений, скорбей и недоумений, злобных нападок и разрушительной ненависти…»

Может быть, именно события смутного времени окончательно подтолкнули Александра к Богу? Половецкий уходит из театра. «Однажды актриса В.П. Попова (дочь её крестил о. Александр (Половецкий) поинтересовалась причиной, которая привела его в церковь. Ответ был лаконичен: «Слишком жесток для меня мир…». Он полагал, что только в православии живёт Правда и Вера, души человеческой утверждение. Только под куполом храма существует истинно русский мир, а всё остальное временно, тленно, сиюминутно и не всегда правдиво». Так талантливый художник Александр Половецкий оказался в Свято-Никольском соборе (Братское кладбище, Северная сторона), где вместе с ленинградскими реставраторами расписывал храм, восстанавливал мозаику, служил рабочим в алтаре. «По-моему, вовсе не для заработка, а для души мой друг пошёл в Свято-Никольский храм подновлять живопись. На работу начал приносить на реставрацию книги духовного содержания», — говорил С.П. Бакланов. Как-то Александр поделился с ним, что испытывает жгучую необходимость молиться. Они оказались на старом городском кладбище (ул. Пожарова) и вошли под своды Всесвятской церкви, куда их сначала не пускали. Это самое старое здание Севастополя. Бакланов был потрясён тем, как «истово может молиться человек». Это был ещё один шаг на пути Половецкого к Богу.

«В сердце каждого человека рано или поздно стучится Христос. Отозваться на этот призыв или отвергнуть его решает сам человек, рождённый в свободной воле. Александр сразу раскрыл своё сердце Спасителю и в тридцать лет, оставив служение языческой богине театра, стал до конца своих дней, самозабвенно служить Единому Богу», — читаем мы на страницах интернет-издания Крымского республиканского Фонда «Искусство во Имя Христа». В те дни Александру предстояло принять важное решение. Возможно, он уже чувствовал, что Господь уготовил ему новую дорогу. И дорога будет недолгой… Около семи лет облечённых в трудовой, духовный подвиг в возрождении православных святынь почитаемого им Севастополя.

Уроки столетия

«Потоком реки проплывают столетия, меняются народы, строится, перестраивается Балаклава, меняя свой лик. Но неизменным остается ее восточный склон – спокойный, величественный, с руинами древней крепости на вершине и с дивным Храмом у подножия».

Люди, бывавшие в Иерусалиме, говорят, что склоны гор, на которых находится Храм Святых 12-ти апостолов, напоминают склоны гор в Иерусалиме. Это удивительное сходство заметил протоиерей Александр Половецкий. Когда ему предложили совершить паломническое путешествие в Иерусалим, отец Александр, занятый делами строительства и восстановления разрушенных храмов и монастырей в Балаклаве и ее окрестностях, улыбаясь отвечал: «А зачем? Здесь у меня и Вифлеем и Назарет и Иерусалим».

Зерно истины было в этих словах. Ведь здесь у нас недалеко от Балаклавы в Херсонесе принял крещение Князь Владимир, и потом крестилась Русь. Святейших Патриарх Московский и всея Руси Алексей II сказал: «… забыть свою купель никому не дано».

Сто лет назад, в начале 20 века, во время революции и гражданской войны происходили страшные события. Это было ужасное время, когда «брат встал на брата». Разрушалась культура, памятники, традиции. Нещадно уничтожались православные храмы, святыни. Сотни тысяч замученных, растерзанных, убитых священников, оборвались миллионы жизней православных христиан. В руинах стояли храмы, превращены в конюшни, склады монастыри. Несколько лет длилась тяжелая изнурительная гражданская война, голод. А за ними пришло ужасное время репрессий. «Черный ворон» разъезжал по ночам, забирал ни в чем не повинных людей, которых объявляли врагами народа и убивали, убивали, убивали. Близилась середина века, и испытания продолжились. На обескровленную, израненную, исстрадавшуюся Россию напала фашистская Германия. И потянулись долгие героические и горькие годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Со времен революции были люди, которые отказались от веры, от Бога. Таким было воспитание в те годы в школе и в обществе – атеизм (вера, в то, что Бога нет). Если взрослые и старые люди сохраняли веру, молча, тайно продолжали молиться и следовали законам Божьим, то дети воспитывались уже совершенно по другому, по законам нового социалистического общества.

Однако даже в трудные времена революции, войны, репрессий были люди, которые оставались верны Господу. Они как первые христиане подвергались гонениям и пыткам, преследованиям, их сажали в тюрьмы и лагеря, издевались над ними. В 1932 году, находясь в лагере, священник Анатолий Жуковский написал стихи:

Россия, моя Россия, Страна несказанных мук, Целую язвы страстные Твоих пригвожденных рук. Ведь в эти руки когда-то Ты приняла Христа, А теперь и сама распята На высоте креста.

Но не зря в Священном Писании есть строки «просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Открылись сохранившиеся храмы, вернулись из тюрем выжившие священники. В полуразрушенных зданиях зазвучали снова молитвы, зажглись свечи. Храм Святых 12-ти Апостолов тоже сохранился, известно, что даже во время войны в нем совершали богослужение румынские священники. Но если испытание безбожной идеологией было пройдено, то впереди предстояло еще одно испытание новой «веры» в деньги и вседозволенность. Вновь стали глумиться над верующими, а Храмы превращали в развлекательные клубы, в овощехранилища.

И Храм Святых 12-ти Апостолов стал немым свидетелем всех уроков столетия. Был тут и дом пионеров, где звучали горны и барабанная дробь, был и клубом, где плясали и веселились, был тут и ОСОАВИАХИМ. Но не задержалось в стенах Храма ни одно «предприятие». И бросили его пустым, на растерзание…

Отец Александр и восстановление Храма Святых 12-ти Апостолов.

Ночь ночи, открывает знанье, Дню ото дня передается речь, Чтоб славу господа не попранной сберечь Восславить Господа должны его созданья.

К.Д. Бальмонт

Близится к концу 20 век. Разрушен Храм, вместо купола зияющая дыра. Вокруг груды мусора. При входе в храм сохранилась надпись советских времен «Под знаменем Ленина, под предводительством Сталина, вперед к победным успехам строительства коммунизма!» Выходит, что до революции народ шел к Богу, в советские времена к коммунизму, а потом?

В 1989 году районные власти Балаклавы принимают решение о сносе Храма. Наши родители часто рассказывают какими непростыми были 90-е годы. В сердцах людей поселилось равнодушие и жажда денег. Но были и те, в ком сохранилась капля веры, человечности, разума (мы уже упоминали о том, как учителя со своими учениками разбирали завалы мусора на субботниках у Храма). По воспоминаниям балаклавской писательницы Екатерины Ворониной первыми на борьбу за возвращение Храма Святых 12-ти Апостолов верующим встали женщины: «Май 1989 года ознаменовал начало восстановления церкви 12 Апостолов. Это был первый субботник. Мы пришли на это место с дрожью в сердце, настолько представляло оно собой мерзость запустения: разрушенное, оскверненное, превращенное в зловонную свалку мусора. Казалось никогда не удастся поднять церковь.»

Тогда же в мае 1989 года в газете «Слава Севастополя» появилась статья слушательницы школы рабочих корреспондентов Ефимцевой Юлии «Спасем памятник старины»

Удивительно, что женщин, которые первоначально боролись за возвращение Храма верующим, собралось 12-ть, по числу апостолов. Они стали стучать во все двери, писать письма во все инстанции, обращались к представителям районной, городской и республиканской власти.

«Просите, и дано будет вам…» Решением Совета по делам религии при Совете Министров СССР от 30.08.1989г. Церковь 12 Апостолов передана Епархиальному управлению Крыма, возвращена верующим Балаклавы. Радостная новость быстро разнеслась по Балаклаве, Севастополю и всем окрестностям «Храм возвратили! В Балаклаве будет свой действующий Храм!»

Прошлое неразрывно связано с настоящим. Как продолжение надписи на камне, вделанном в стену Храма около дверей «1357, в день сентября начата эта постройка…» через 632 года в день сентября собрались в разрушенном, заваленном мусором здании православные люди и стали думать, как возрождать Храм.

Приезжал наставлять собравшихся восстанавливать Храм добрым словом, умным советом протоиерей Михаил (Холюта) из Симферопольской и Крымской Епархии, он благословил людей на восстановление Святыни. Закипела работа. Расчищалась территория, закупались стройматериалы, оформлялась документация. Проект восстановления был подготовлен Киевским институтом «Укрпроектреставрация»

Весной 1990 года в канун Пасхи был получен проект и закончен ремонт домика около Храма, в котором решено было вести богослужения, пока реставрация Храма не окончится. Но нет настоятеля Храма. Много раз община обращалась с просьбой прислать священника к владыке Леонтию, но священников в епархии мало, не прошли даром годы лихолетья, не кому служить в открывающихся храмах. И балаклавцы уже готовились на Пасхальное богослужение в близлежащую церковь Всех Святых.

И вот тут то и появился впервые в Храме Святых 12-ти Апостолов отец Александр. Вот что рассказала нам об этом событии Самойлова Л.И. «Чуть более суток до начала Пасхального Богослужения во дворе Храма, застроенного гаражами, заваленного мусором, появился молодой человек в джинсовой куртке, в черной вязанной шапочке, с сумкой через плечо, с очень добрым лицом и удивительно чистыми голубыми глазами. Стремительный в движениях, он быстро обошел территорию Храма. Перепрыгивая через завалы мусора, тихо повторял: Вот искушение! Вот искушение!» Работавшим во дворе стало ясно – да это батюшка, настоятель нашего Храма. И как только он подошел к работающим, прихожане с надеждой задали ему вопрос: «Вы наш батюшка?» Отец Александр рассмеялся своим неповторимым добрым смехом и со свойственным ему юмором ответил «… да попа и в рогожке не утаишь».

Отец Александр собрал собрание, зачитал указ о его назначении, сказал, что Пасхальная служба будет в Балаклаве, здесь в маленьком отремонтированном домике. Менее чем за сутки пустой домик превратился в церковь, появился алтарь, иконы, подсвечники.

«Без дорогих убранств, Храм вдруг засиял. Не только Храм – горница, но весь двор был заполнен народом. Небесным сиянием светлячков – зажженных свечей, разорвался мрак ночи, так долго стоявший над Храмом…

Вышел отец Александр. Радостью светилось его лицо. Начиная освещение, громким ликующим голосом возгласил: «Христос Воскресе!» И в ответ мощное, многоголосное «Воистину Воскресе!» Казалось вся Балаклава проснулась от долгого тяжелого сна. Непрерывным потоком шел народ к Храму. Всю ночь над Балаклавой как колокольный звон летели голоса: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» И это уже была не ночь, но Утро, возвещающее победу Жизни над смертью»

На следующий день отец Александр собрал всех, кого волновала судьба Храма. Но неожиданно повел речь о душе человеческой и о том, что человек без Бога ничто, он говорил о покаянии, об исцелении, о восстановлении души и тела. Так и стал с того дня в Балаклаве отец Александр «нераздельным строителем, восстанавливающим разрушенные храмы душ человеческих и разрушенные, сметенные с лица земли, храмы – Дома Божии.»(2-3)

Вопросов и проблем, которые приходилось решать было не перечесть. Отец Александр сам разбирался в проектной и правовой документации. Но не хватало то денег, то строителей, не было телефонной связи, не хватало церковной литературы, послушников. Отец Александр любил говорить: «Сам служу, сам пою, сам кадило подаю.»

Но благодаря умелой организации строительные работы шли полным ходом, не прерывая церковных служб. Отца Александра можно было видеть везде: то он с рабочими, то в кабине машины, то на кровле Храма. Часто не хватало средств для строительства, но всегда чудесным образом они находились. «Нас Господь пасет», — с радостью повторял отец Александр.

На престольный праздник Собора Святых 12-ти апостолов (13 июля 1990г.) прибыло Крымское телевидение, чтобы подготовить репортаж о первом Богослужении в разрушенном, но уже поднимающемся Храме. «Праздник. Храм заполнен народом, плотно стоявшим между строительными лесами. В разломах Храма, в зияющих дырах окон, дверей стоят не вместившиеся люди. Прихожане в то время рассказывали, что одному человеку во время службы было видение, как из алтаря вслед за батюшкой вышли Святые и заполнили зал. И Храм вместил всех Святых и всех грешных… » — вот, что рассказала нам очевидица событий.

Не раз отец Александр обращался за помощью к разным людям, он умел пробудить в каждом человеке лучшие чувства. Помогали в строительстве Храма председатель Балаклавского районного совета, директора заводов и предприятий, оказывало помощь и командование ЧФ. А в ответ Отец Александр проводил беседы с людьми. Многие в это время крестились, будучи уже взрослыми. Каждому человеку отец Александр находил доброе нужное слово, кому-то строгое, кому-то шутливое.

А вот какое воспоминание одного из работников севастопольского хлебозавода Кабанова О.Е. мы нашли: «Однажды отец Александр предложил мне поехать с ним в Спасо-Преображенский скит в селе Терновка, который был разрушен до основания. Дороги туда как таковой нет… уже недалеко от скита ржавая стальная проволока намоталась на карданный вал…Я достал зубило, молоток, решил полезть под машину. Но отец Александр взял у меня из рук инструмент и со словами: «лукавый не дремлет, чинит нам препятствия, но мы преодолеем его с Божией помощью!», сам полез под машину и вырубил проволоку. В другой раз меня направили к отцу Александру в Свято-Георгиевский монастырь. Я заехал во двор. На территории работает братия, среди них нет батюшки, но я слышу его голос. Оглядываюсь, смотрю наверх и вижу: на дереве, подоткнув рясу в сапоги, стоит отец Александр и пилит сухие ветви. Вся работа, за какую он брался, ладилась в его руках. А делал он любую работу и делал ее хорошо. Это был настоящий подвижник Христа» .

Занимаясь решением всех многочисленных вопросов по строительству Храма, отец Александр не оставлял церковные службы. Постоянно он откликался на просьбы членов поисковых отрядов и отпевал найденные ими не захороненные останки погибших воинов.

Во всех обстоятельствах отца Александра отличала ответственность и пунктуальность. Не было такого случая, чтобы он опоздал хотя бы на три минуты.Трудно было отцу Александру обходиться без послушников. А среди прихожан были только женщины. Тогда отец обратился к ним, чтобы приводили в Храм детей. Он находил подход к детям, учил их достойному поведению в Храме, вводил в алтарь. Вскоре появились в Храме и послушники и пономари.

Отцу Александру удавалось охватить все, от самых малых до самых больших забот. Территория была расчищена, ее начали озеленять. Полным ходом идут работы. Храм восстанавливается очень быстро. Вот уже поднят купол, вознесен Крест. Очевидцы говорят, что все происходящее воспринималось, как чудо. Иконостас был выполнен резчиком по дереву по эскизам отца Александра, иконы написали художницы Наталья Васильева и Татьяна Годовальникова. Ничто не ускользало от внимания отца Александра, он даже сам строчил пеленки для будущего ребенка художницы Татьяны.

Отец Александр организовал непрерывную работу по восстановлению Храма, устроил внутренний церковный порядок. В это же время он поступает в Духовную Семинарию, изучает архив Симферопольской и Крымской Епархии, где есть перечень всех разрушенных и закрытых храмов и монастырей в Балаклаве, посещает Херсонесский заповедник. Он обращается во все инстанции города о возвращении в лоно церкви святых обителей Свято-Климентовского и Свято-Георгиевского монастырей. А вечерами вместе с послушником Костей отправляется отец Александр в разрушенный, продуваемый сквозняками Свято-Климентовский монастырь, где молятся все ночи. После многих отказов, святые обители все же были возвращены.

10 мая 1993 года распоряжением Симферопольской Крымской Епархии наместником Свято-Климентовского монастыря назначается иеромонах Борис (бывший послушник Храма 12-ти Апостолов Константин), а настоятелем Храма святых 12-ти Апостолов протоиерей Александр. Отец Александр никогда не забывал о детях. Ему удалось успешно решить вопрос о передачи здания старой котельной (через дорогу от Храма), где было решено устроить воскресную школу, чтобы учить детей Закону Божию.

Занимаясь восстановлением монастырей, воспитывая послушников, благословляя на рукоположение, других на монашеский постриг, отец Александр все чаще задумывается о своем постриге. Его жена, понимая, что он истинный Божий избранник, дала согласие на расторжение брака. 22 августа 1994 года протоиерей Александр принимает монашеский постриг и становится иеромонахом Августином. Продолжаются активные работы по восстановлению и возвращению святынь, облагораживаются святые источники в окрестностях Балаклавы, находили новые руины разрушенных храмов и все начинали восстанавливать.

«Еще идут восстановительные работы в Храме Святых 12-ти Апостолов, идет борьба за возвращение Свято-Климентовского монастыря; оформляются документы на возвращение храма святых равноапостольных Царей Константина и Елены; расчищается площадка на территории Свято-Георгиевского монастыря, а иерей Александр уже готовит себя к очередной нелегкой схватке за возвращение Свято-Преображенского скита Церкви.»

Заключение

Восстановленный Храм Святых 12-ти Апостолов и поныне стоит в центре Балаклавы, как знамение, как утверждение победы жизни и добра. Он стал источником для восстановления разрушенных святынь вокруг Балаклавы. Пожертвования Храма шли на восстановление монастырей и храмов в окрестностях Балаклавы и Севастополя.

Лето 1996 года. Самойлова Л.И. вспоминает: «Но как стал спешить архимандрит Августин. С его уст не сходит слово «Срочно! Срочно! Срочно!» Все делается срочно. Срочно оформляем документы, срочно везем лес, песок, кирпич. Я недоумеваю, почему все так срочно? Но на мой вопрос, батюшка молчит, а в глазах непередаваемая боль…» Последние дни жизни отец Августин, несколько раз повторял «Ухожу в затвор. А приемника нет…».

И сегодня в Храме святых 12-ти Апостолов все так, как устроил там отец Августин. Двор Храма – цветущий, красивый, с зеленым бассейном, где плавают рыбки и каждый год на престольный праздник Собора Святых 12-ти Апостолов расцветают двенадцать белых лилий, посаженных иереем Александром – архимандритом Августином. Тут, в этом Храме, он начал свой путь подвижничества с верой, любовью, жертвуя всего себя, и это стало смыслом всей его жизни до последнего дня.

Трудно переоценить вклад отца Августина в историю Балаклавы и Севастополя. Его трудами и энергией, трудами воодушевленных им людей за короткие шесть лет и пять месяцев было возвращено в лоно православной церкви и восстанавливались семь Храмов:

Храм Святых 12-ти Апостолов Храм Святого Андрея Первозванного Храм Святого Священномученика Климента Храм Святого Мартина Исповедника Храм Рождества Христова в Свято-Георгиевском монастыре Храм Святых равноапостольных Царей Константина и Елены в селе Флотском Храм Святого Преподобного мученика Евстратия в селе Терновка

Подготовлен и возвращен Спасо-Преображенский скит, на его территории появились монахи, послушники. Столько храмов было поднято усилиями и верой, стараниями и заботами отца Августина. А сколько душ человеческих вернул он к Богу. Не перечесть тех, кого крестил отец Августин. Во многих он зажег искру веры, добра и любви.

13 апреля 1990 года в Храме Святых 12-ти Апостолов иерей Александр начал свой подвижнический путь. 13 сентября 1996 года архимандрит Августин закончил. Его жизнь оборвалась в автокатастрофе недалеко от Белгорода. Погребен отец Августин в стенах Свято-Климентовского монастыря.

Мы знаем, что в священном писании говорится «На все воля Божия…» Отец Августин погиб, но его святые деяния будут жить в сердцах благодарных людей и в истории Балаклавы и Севастополя, как пример для нас. Заканчивая эту работу, мы вдруг почувствовали, что, возможно, совсем не случайно мы наткнулись на фотографию отца Августина. Может быть, это закономерность, ведь когда человек постоянно находится в поиске смысла жизни, в поиске новых открытий, в поиске истины, он рано или поздно наткнется на то, что выведет его на верный путь. Мы редко бываем в Храме Святых 12-ти Апостолов, только по праздникам, хотя считаем себя верующими. Мы не читали Библии, нам казалось, и так знаем, о чем там написано. Знакомство с судьбой выдающегося человека отца Августина изменило наш взгляд на многое, пожалуй, на саму жизнь.

Кравцов Олег, Дорошина Валерия, Бузиян Марина, школа №33, кружок журналистики ДЮК «Чайка»

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