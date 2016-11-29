Экскурсия на Формозу. По следам путешествия П.И. Ибиса
Юрий Югансон.Севастополь
- yuhanson
- November 29th, 9:00
26 ноября в севастопольском Дворце детского и юношеского творчества открылась передвижная выставка «Экскурсия на Формозу. Незабытые герои. 1875/2014. По следам путешествия на остров российского морского офицера П.И. Ибиса». Я побывал на её открытии и сейчас немного рассажу об этом.
Выставка, которая продлится до середины декабря 2016 г., организована Институтом востоковедения РАН и севастопольским культурно-просветительским центром развития «Победа». В 2014-2016 гг. она успешно проведена в городах Миасс, Челябинск, Москва (Государственный музей Востока), при поддержке министерства культуры РФ, фонда «Русский Мир», РВИО, агентства «Россия сегодня» и др. В 2017 г. намечено проведение выставки в Санкт-Петербурге и Владивостоке.
Экскурсии проводятся организованными группами. Запись по телефону: + 7(978)841-10-23 Баскаков Алексей Юрьевич
Выставка связана с историей кругосветных плаваний российских военных судов в XIX в. и историей научных исследований, проводившихся участниками «кругосветок». Она показывает выдающуюся роль российских исследователей, прежде всего морских офицеров, в совершении важных географических открытий, а также в научном изучении стран Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
2 На входе можно было получить буклет, посвящённый выставке и «тотемную» ленту одного из племён острова (титульное фото)
В 1875 г. прапорщик Павел Иванович (Пауль Иоганн) Ибис (1852-1877), участник кругосветного плавания на парусно-винтовом корвете «Аскольд» (1872–1876), совершил в одиночку пешую «экскурсию» по Тайваню. Его рисунки и отчёты об итогах экспедиции были изданы в журналах на русском (Морской сборник, 1876) и немецком (Globus,1877) языках. После безвременной смерти П.И. Ибиса его имя забыли в России на сто с лишним лет. В марте 2014 г. путешественники из Челябинска Фёдор Лабутин и Сергей Малков прошли по следам П.И. Ибиса на Тайване. Собрав интересные фото, видео и другие материалы, они связали пространство, время и действие, провели любопытные параллели между жизнью на острове сегодня и 140 лет назад.
Вот видеофильм, снятый самими путешественниками:
4 Выставка включает более 40 свитков, на которых помещены цитаты из дневников и рисунки Ибиса, гравюры и фотографии XIX в., а также путевые заметки и фото С.Малкова.
5 Валентин Головачёв рассказывает о выставке сенатор от Севастополя Ольге Тимофеевой. Она всерьёз заинтересована
6 На выставку зашли и представители Росморпорта: капитан фрегата «Херсонес» Дмитрий Тесленко и директор Севастопольского филиала Росморпорта Сергей Тараканов
7 Они так же получили свои ленточки
8 В ответ организаторы были одарены сувенирами от «Херсонеса»
9 На открытии звучала музыка Тайваня
10 С приветствием к гостям обратился хозяин Дворца детства и юношества — директор Александр Осокин
11 Организатор проекта от института востоковедения РАН Валентин Головачёв рассказал, что судьба многих флотских товарищей и командиров П.И. Ибиса была тесно связана с Севастополем и Черноморским флотом. Подобно своим современникам и сослуживцам П.И. Ибис мог стать знаменитым флотоводцем или ученым. Но, к сожалению, этому помешал его безвременный уход из жизни в 25-летнем возрасте
12 Представитель центра развития «Победа» Алексей Баскаков отметил, что центр активно содействует развитию культуры и спорта в Севастополе, ведет патриотическую работу, поддерживает работу музея подпольщиков в Одессе, развивает международные и межрегиональные культурные связи. В недалеком будущем Центр «Победа» планирует показ выставки «Экскурсия на Формозу» на разных площадках в Севастополе, а также в других российских городах и за рубежом
13 Специально приехавший на открытие выставки из Челябинска участник экспедиции Фёдор Лабутин поделился с присутствующими своими воспоминаниями и впечатлениями о путешествии по Тайваню
14 Пару слов приветствия от Ольги Тимофеевой
15 Глава местного отделения РГО Елена Воскресенская напомнила, что минувшим летом во Дворце детского и юношеского творчества прошла выставка, посвященная Н.Н. Миклухо-Маклаю. В этих же стенах открылся кружок юных любителей географии, которые несомненно заинтересуются интересной и красочной экспозицией
21 На выставке можно было перекусить и попить настоящего тайваньского чаю
24 Покажу вам немного свитков с выставки, хотя это лучше увидеть самому
25 Это участники экспедиции Фёдор Лабутин и Сергей Малков
26 Интересная история связана с этими пушками. Сами пушки русские, но в японскую их захватили японцы и расстреливали местное тайваньское население. Это, если вкратце. От такой пердимонокль
32 Баннер организаторов выставки в Севастополе. Спасибо за внимание!
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