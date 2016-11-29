Юрий Югансон.Севастополь

26 ноября в севастопольском Дворце детского и юношеского творчества открылась передвижная выставка «Экскурсия на Формозу. Незабытые герои. 1875/2014. По следам путешествия на остров российского морского офицера П.И. Ибиса». Я побывал на её открытии и сейчас немного рассажу об этом.

Выставка, которая продлится до середины декабря 2016 г., организована Институтом востоковедения РАН и севастопольским культурно-просветительским центром развития «Победа». В 2014-2016 гг. она успешно проведена в городах Миасс, Челябинск, Москва (Государственный музей Востока), при поддержке министерства культуры РФ, фонда «Русский Мир», РВИО, агентства «Россия сегодня» и др. В 2017 г. намечено проведение выставки в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Экскурсии проводятся организованными группами. Запись по телефону: + 7(978)841-10-23 Баскаков Алексей Юрьевич

Выставка связана с историей кругосветных плаваний российских военных судов в XIX в. и историей научных исследований, проводившихся участниками «кругосветок». Она показывает выдающуюся роль российских исследователей, прежде всего морских офицеров, в совершении важных географических открытий, а также в научном изучении стран Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

2 На входе можно было получить буклет, посвящённый выставке и «тотемную» ленту одного из племён острова (титульное фото)



В 1875 г. прапорщик Павел Иванович (Пауль Иоганн) Ибис (1852-1877), участник кругосветного плавания на парусно-винтовом корвете «Аскольд» (1872–1876), совершил в одиночку пешую «экскурсию» по Тайваню. Его рисунки и отчёты об итогах экспедиции были изданы в журналах на русском (Морской сборник, 1876) и немецком (Globus,1877) языках. После безвременной смерти П.И. Ибиса его имя забыли в России на сто с лишним лет. В марте 2014 г. путешественники из Челябинска Фёдор Лабутин и Сергей Малков прошли по следам П.И. Ибиса на Тайване. Собрав интересные фото, видео и другие материалы, они связали пространство, время и действие, провели любопытные параллели между жизнью на острове сегодня и 140 лет назад.

Вот видеофильм, снятый самими путешественниками:



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4 Выставка включает более 40 свитков, на которых помещены цитаты из дневников и рисунки Ибиса, гравюры и фотографии XIX в., а также путевые заметки и фото С.Малкова.



5 Валентин Головачёв рассказывает о выставке сенатор от Севастополя Ольге Тимофеевой. Она всерьёз заинтересована



6 На выставку зашли и представители Росморпорта: капитан фрегата «Херсонес» Дмитрий Тесленко и директор Севастопольского филиала Росморпорта Сергей Тараканов



7 Они так же получили свои ленточки



8 В ответ организаторы были одарены сувенирами от «Херсонеса»



9 На открытии звучала музыка Тайваня



10 С приветствием к гостям обратился хозяин Дворца детства и юношества — директор Александр Осокин



11 Организатор проекта от института востоковедения РАН Валентин Головачёв рассказал, что судьба многих флотских товарищей и командиров П.И. Ибиса была тесно связана с Севастополем и Черноморским флотом. Подобно своим современникам и сослуживцам П.И. Ибис мог стать знаменитым флотоводцем или ученым. Но, к сожалению, этому помешал его безвременный уход из жизни в 25-летнем возрасте



12 Представитель центра развития «Победа» Алексей Баскаков отметил, что центр активно содействует развитию культуры и спорта в Севастополе, ведет патриотическую работу, поддерживает работу музея подпольщиков в Одессе, развивает международные и межрегиональные культурные связи. В недалеком будущем Центр «Победа» планирует показ выставки «Экскурсия на Формозу» на разных площадках в Севастополе, а также в других российских городах и за рубежом



13 Специально приехавший на открытие выставки из Челябинска участник экспедиции Фёдор Лабутин поделился с присутствующими своими воспоминаниями и впечатлениями о путешествии по Тайваню



14 Пару слов приветствия от Ольги Тимофеевой



15 Глава местного отделения РГО Елена Воскресенская напомнила, что минувшим летом во Дворце детского и юношеского творчества прошла выставка, посвященная Н.Н. Миклухо-Маклаю. В этих же стенах открылся кружок юных любителей географии, которые несомненно заинтересуются интересной и красочной экспозицией



16 Завязываются беседы



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21 На выставке можно было перекусить и попить настоящего тайваньского чаю



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23 Ну, или не чаю…



24 Покажу вам немного свитков с выставки, хотя это лучше увидеть самому



25 Это участники экспедиции Фёдор Лабутин и Сергей Малков



26 Интересная история связана с этими пушками. Сами пушки русские, но в японскую их захватили японцы и расстреливали местное тайваньское население. Это, если вкратце. От такой пердимонокль



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32 Баннер организаторов выставки в Севастополе. Спасибо за внимание!

