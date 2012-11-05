18 июля, Понедельник. Варадеро.

Ночь прошла, конечно, бессонной из-за частых остановок (на планшете посмотрел современный российский фильм «Коробка»).

Утром проскочили Санта Клару — видно, что это город культа Че Гевары (здесь он воевал и отсюда его «колонна» пошла на Гавану). Обычный для Кубы административный город (проехали мимо здания университета, куда не состоялась моя командировка в конце 80-х). Матанзас оказался большим портовым городом, «подковой» (так его называют кубинцы) охватившим бухту. Отсюда вскоре мы незаметно въехали на полуостров-косу Варадеро.

От автовокзала на такси мы направились в отель Iberstar Tainos, который находился в 12 км. от центра. Хорошая современная дорога бежала вдоль берега беспокойного моря.

На «ресепшн» отеля, после долгих компьютерных поисков, нашего «бронирования» не обнаружилось. Меня уже это не удивило. По совету вежливой администратора я оформил бронирование через “Cuba-tur” (представительство находилось тут же в просторном фойе). Потом мы пообедали в большой столовой («шведский стол»), ыыбор блюд был весьма разнообразен. Познакомившись с веселой молодой официанткой-мулаткой Дианой, которая угостила нас сухим красным вином. Так что мы покинули многолюдный интернациональный зал вполне удовлетворенными.

Затем мы поднялись в свой номер, который был на третьем этаже главного корпуса. Номер оказался просторным (почти половину пространства занимала огромная кровать) с большой лоджией.

Несколько придя в себя после треволнений дня, мы отправились на осмотр территории. Отель расположился на большой площади, на которой разместились главный корпус и пара десятков двухэтажных коттеджей, большой (и глубокий) бассейн, (разделенный на «взрослый» и «детский»), корпус столовой и «театр-кафе», несколько баров-бунгало (вся выпивка «включена») и даже «кафе для кошек».

По деревянным мосткам мы прошли к пляжу. Перед нами открылась безграничная панорама моря и песка. Море штормило, и на берегу продувал ветер. Поэтому на пляже народу было немного.

Здесь мы, наконец-то, почувствовали, что мы — в Варадеро.

Привет Варадеро! Пересеча полуостров с северо-запада на юго-восток и обратно (примерно 1680 км.), мы, все-таки тебя достигли.

Yes!

Посидев немного, мы покинули гостеприимный берег, зайдя в прибрежный бар, выпили коктейли Cuba libre и Piniacolada, к которым уже стали привыкать.

После ужина (опять с испанским красным вином) мы понаблюдали «дискотеку для взрослых» под «живую музыку». И, посидев немного в баре в фойе отеля, отправились в номер отсыпаться (сказывалась усталость после предыдущей бессонной ночи).

Так закончился первый день на мировом курорте. Первоначальное впечатление благоприятное… Супер!

19-20 июля. Вторник-Среда. Варадеро

Два дня отдыха и безделья прошли быстро. Погода была чудесная, солнечная, но не жаркая. Море утихомирилось. Можно было нормально купаться, но мы как-то особенно на пляже не задерживались. По утрам я в полном одиночестве наслаждался бассейном, (который забивался людьми после завтрака и большинство «постояльцев» проводило здесь весь день, благо рядом был постоянно открыт бар-ресторан). Вторым моим «занятием» стали бары, в которые мы наведывались регулярно (но я никак не мог привыкнуть к удовольствию пить «на халяву»). От Cuba Libre я перешел к виски (со льдом), а Лена — от Daiquiri к традиционному мартини. Потянуло на «классику». Привыкаем к «сладкой жизни». Так, от пляжа к бару, от бара на пляж (где тоже есть бар с охлажденным пивом) с заходом в столовую «перекусить» (ассортимент еды менялся три раза в день), кстати, тоже с вином («тинто»). Так, не торопясь, но почему-то быстро, проходила жизнь пары русских «интуристов».

Вчера вечером мы побывали в «кафе-театре», где посмотрели типичное кубинское «шоу» с хорошим оркестром и хорошей музыкой (кубинский джаз). Сегодня, после ужина, я заглянул туда опять, но «семейный КВН» меня не привлек. К тому же коктейли здесь показались мне «подозрительными» (Лена вчера, похоже, отравилась). Здесь я узнал, что подавляющее большинство тех наших «соотельников», которых я принимал за «кубинцев», на самом деле, оказались латиноамериканскими туристами из разных стран. Между прочим, несмотря на то, что «выпивка» здесь бесплатна и круглосуточная, я не видел ни одного «заметно перебравшего», так же как и ни одного «охранника».

Перед этим во второй половине дня, после разговора с медсестрой отеля, мы отправились на такси в центр в поисках аптеки. Аптеку и нужные нам средства мы нашли и вернулись в отель, по дороге еще раз спокойно осмотрев окрестные отели, столь же шикарные как наш, к которому мы уже привыкли. В долгом разговоре с медсестрой (негритянкой среднего возраста) была затронута тема, как трудно сейчас найти работу «по специальности» кубинцам, получившим образование в свое время в Советском Союзе и в России, об исключении русского языка из школьной программы (так как русский язык сейчас на Кубе не востребован). Мы, еще при посещении гаванской морской крепости, встретили мужчину «средних лет», получившего высшее техническое образование в России, а сейчас подрабатывающего на «сопровождении» русских туристов.

По возвращении мы в магазинчиках при отеле закупили подарки-сувениры для «своих».

Я продлил наше пребывание здесь еще на день (отказавшись от возвращения в Гавану). Из телевизионных новостей НТВ (здесь транслируют телеканалы США и многих стран Европы) мы узнали, что в Турции была предпринята попытка военно-государственного переворота. Но кто-то Эрдагана предупредил (?).

Да, нам удалось восстановить интернет-связь, прочитать SMS-ки, ответить и даже поговорить по Viber.

По утрам территорию (по ночам охраняемую) облетает биплан для уничтожения… москитов.

21 июля. Четверг. Варадеро.

Последний день. Утром возникла проблема попадения в номер (после завтрака) из-за неоформления продления. Выяснилось, что представитель “Cuba-Tur”, хорошо запомнивший мое имя, не счел нужным указать фамилию в ваучере (нормально — Куба!). Он же мне сообщил, что из-за «Аэрофлота» (?!) для нас изменилось время отправки автобуса (уже оплаченного) от отеля в аэропорт Хосе Марти. Это было понятно: автобус — транзитный, собирает отъезжающих со всех отелей (эти автобусы подходили к подъезду отеля по утрам почти каждый час). И для нас просто не нашлось места. От предложенного автобуса на 6-ть утра мы отказались (прибытие в аэропорт за 7-мь часов до вылета!). Я тут же у отеля договорился с таксистом, который должен был нас доставить в аэропорт. Конечно, это выходило почти в 2 раза дороже (и это были наши последние деньги), но выбора не было.

Второй день мы наслаждаемся спокойным морем, но от прогулок на парусных катамаранах пришлось отказаться по причине нездоровья (и ограничения в деньгах).

Вечером, (по предварительной записи), мы посетили японский ресторан «Сакура». Правда, в нем не оказалось ничего японского. Разместившись за общим столом, сначала наблюдали шоу немолодого повара-жонглера кухонными инструментами, а затем довольствовались скромной порцией запеченных креветок. Вся процедура продлилась не более часа.

Затем мы отправились на пляж снимать закат солнца. Зрелище опускающегося в океан солнечного диска было впечатляющим. После этого нанесли прощальные визиты в уже знакомые бары. Но в номер вернулись рано, так как утром предстоял ранний подъем.

22 июля. Пятница. Гаванский аэропорт Хосе Марти

Рано утром такси вывезло нас из Варадеро (мы так и не увидели город). Нам предстоял 3-хчасовой путь. Сначала мы миновали Матанзас, еще раз увидев этот вполне современный промышленный (портовый) город, проехав вдоль его набережной-подковы. Конечно, со своей кубинской спецификой: также много обветшалых домов и старого, иногда экзотического транспорта (например, советский грузовой ЗИЛ, превращенный в городской «автобус»). Затем мы направились, как сказал водитель, по «Белой дороге», удобной широкой трассе, предназначенной раньше только для кубинской элиты. Окрестности были достаточно живописны, особенно, когда мы свернули на время с трассы «в объезд». Гаваны. Дорога стала хуже, скорость замедлилась, но зато «простая жизнь» кубинцев стала видна «ближе». Я еще раз убедился, что более чем пятидесятилетняя «блокада» научила кубинцев жить «скромно», но с достоинством.

Вообще-то в этой поездке мы увидели обе стороны жизни Кубы, точнее — две жизни кубинцев. Жизнь тех, кто, так или иначе, связан с обслуживанием иностранных туристов: таксисты («кооперативных» такси), служащие отелей, официанты ресторанов и баров, персонал междугороднего транспорта и другие — это, в своем большинстве, вежливые и «мотивированные» своим «избранным» положением люди (мы ни разу не столкнулись со случаем хамства или пренебрежения, что весьма характерно для стран современной Европы). Они, очевидно, довольны тем, что имеют эту работу, явно позволяющую им вести самодостаточную жизнь. Например, один из таксистов и хозяева одной из “casa partiqular” мне доверительно заявили, что они не пользуются «кубинским песо». Может быть, это и было некоторым преувеличением, но смысл этой фразы мне был понятен: эти люди, имеющие доступ к «конвертируемой валюте» («КУК»), могли позволить себе (своей семье) вести «другой» образ жизни.

Но мы увидели (правда, «издалека») и тех кубинцев, чья жизнь была лишена этих привилегированных возможностей. Их жизнь, очевидно, была трудна и бедна. Я узнал, что максимально возможная зарплата кубинского «пролетария» в городе — около 1000 «кубинских песо» (примерно 40 евро). Доходы кубинского крестьянина, наверняка, значительно скромнее. И понятно, что в этой экономически неразвитой стране далеко не каждый имеет квалифицированную работу. Но цены на продовольствие по «кубинским песо» очень низкие. Вместе с сохраняющейся «карточная системой» распределения «дефицитных» продуктов это, вероятно, позволяет правительству сохранять «минимальный» уровень жизни без голода и нищеты. За 10-ть дней пребывания, проехав Кубу «насквозь» — с запада на восток и обратно, мы не увидели ни одного нищего, просящего милостыню, ни одного «бомжа», копающегося в мусорном контейнере, ни какого-нибудь «оборванца-ребенка», пристающего к иностранцам. Кстати, мы очень редко встречали полицейских (даже на дороге), военных не видели ни разу. Это меня очень удивило!

В общем, наше впечатление — страна живет нормальной (уж, во всяком случае, лучше, чем в большинстве латиноамериканских стран) жизнью. Разумеется — трудной, но достойной. Мы, россияне, только сейчас начинаем ощущать, что такое «блокада» («санкции») со стороны «мирового капитала», а Куба живет в ней уже более полувека (и ее не удалось «нагнуть»). Так что, все интернет-страшилки о «нищей социалистической Кубе» — полная чушь! Некоторые наши соотечественники, оказавшись случайно в какой-нибудь «экзотической» стране, почему-то (безосновательно) воспринимают жизнь ее народа как «белые» колонизаторы — пренебрежительно свысока, не зная ни ее языка, ни культуры, ни истории. За это во всем мире не любят надменных американских туристов, кто привык относиться к любой стране своего «отдыха», как публичному борделю… Кстати, за все время мы, к счастью, встретили соотечественников только однажды уже в отеле Tainos…

Наконец, мы прибыли в аэропорт и попали прямо на регистрацию нашего рейса. Отстояв большую очередь, мы неожиданно столкнулись с требованием «оплатить транзит». Накануне мы узнали, что выездная пошлина (по 25 «куков») была отменена. Теперь с нас требовали по 80 евро только из-за того, что в нашем едином билете конечным пунктом указан Симферополь. Убедить служащую (немолодую мулатку), что Симферополь уже два года в составе России не удалось. Она раздраженно тыкала в монитор компьютера, на котором, действительно, (как и в Интернете) Симферополь находится, по-прежнему, на территории Украины. После почти часового торчания под дверью «представителя» Аэрофлота (сам российский «представитель» отправился на часовой «обед»), с его помощником-кубинцем удалось за несколько минут «решить» эту проблему. Служащая своим недовольным видом откровенно демонстрировала личное отношение к вопросу о нынешней принадлежности Крыма.

Тут я вспомнил, что после распада Советского Союза у Кубы сохранились «добрые» отношения с Украиной, в отличие от России. К тому же очень многие кубинцы (сейчас «среднего возраста») в свое время получили образование на Украине. Поэтому неслучайно Куба до сих пор не признала факт «воссоединения Крыма с Россией» (хотя она совершенно не зависит от «мнения» США и Евросоюза). Так что, туроператор нас здорово подставил. И, если бы не мое знание испанского языка и кубинской психологии, (которое нас уже неоднократно выручало из, казалось бы, безнадежных ситуаций), то мы даже не поняли, за что с нас содрали такие немалые деньги…

Наконец, после этой нервотрепки, мы благополучно вошли на борт нашего родного А330 и заняли места, которые нам остались, в конце салона (зато близко к туалету). Вскоре после взлета (14.15 по гаванскому времени) нас покормили (кормили дважды). Салон, на этот раз, оказался спокойным, (состав пассажиров был уже «смешанный»). Но поспать опять не удалось (несмотря на закрытые штоки иллюминаторов), так как мы летели весь световой день. Я освоил, наконец-то, личный телемонитор и посмотрел пару видеофильмов (старый фильм о Джеймсе Бонде и полицейский боевик с молодым Джеком Никольсоном).

Так, через 12 часов полета мы благополучно прибыли в Шереметьево в 9 утра (по Москве)..

Об авторе: Михаил Семенович Колесов:

Публицист. Член Союза писателей России и Содружества русских, украинских и белорусских писателей. Профессор СевНТУ. Доктор философских наук.



Михаил Семенович Колесов

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