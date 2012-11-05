Концепция вечера достаточно необычная. В течение нескольких последних лет, в конце года В.Губанов постоянно выступал в «Толстовке» и каждый раз его встречи с ценителями поэзии строились по модели творческого концерта: исполнение последних, пополнявших «песенный портфель» барда, вокальных произведений.

На этот раз В.Губанов отойдет от устоявшейся традиции. Программа нынешнего его выступления будет состоять из песен, каждая из которых посвящена какому-нибудь именитому севастопольцу. Прозвучит, например, песня «Бизертский Крест», посвященная известному общественнику Владимиру Стефановскому; песня «Мишка, севастопольский мальчишка» – писателю Михаилу Лезинскому; «Балаклавская песенка» – телевизионному журналисту Владимиру Илларионову; «Фиолетовый мыс Айя» – руководителю писательской организации Севастополя Татьяне Ворониной; «Песенка о Стрелке» – композитору Якову Машарскому. Всего в программе вечера «МОИМ СЕВАСТОПОЛЬЦАМ» – порядка 20 песен-посвящений.

В ходе выступления автор предварит исполнение каждой песни небольшим рассказом о герое его посвящения. И поэтому можно быть уверенным: творческий вечер Владимира Губанова «МОИМ СЕВАСТОПОЛЬЦАМ» будет крайне интересным и станет заметным событием в культурной жизни Севастополя.

Вход свободный.

Владимир Губанов (род. в 1955г.) сочинять песни и стихи начал в 1974г. В его творческом багаже порядка 200 вокальных произведений. Песни В.Губанова звучат на радио и телевидении, стихи публикуются в периодике и поэтических журналах. Некоторые песни В.Губанова можно услышать в репертуаре различных исполнителей, в том числе тех, кто культивирует русскую авторскую песню в дальнем зарубежье, например, в США.

В 2009г. в Севастополе, в рамках принятой городскими властями программы поддержки русского языка в издательстве «Дельта» вышла книга песен В.Губанова «Песни севастопольских дворов». В 2010г. издательство «Дельта» выпустило книгу стихов В.Губанова «Речитатив».

Лауреат конкурса «Общественное признание» (2002г.). В мае 2014г., согласно Указу Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини Государыни Марии Владимировны, Владимиру Губанову вручили Императорскую медаль «Юбилей Всенародного Подвига. 1613-2013».