Ирина Клушина, кружок журналистики ДЮК «Чайка», Балаклава.

Свершилось. 16 октября 2016 года мы пешком прошли двенадцать километров от села Резервного по старой Римской дороге до Балаклавы. Мы это спортсмены клубов «Хваранг» и «Прайд». Всего нас было 17 человек. Самому младшему пешеходу пять лет, старшему немного за 50. С нами шла съёмочная группа ИКС ТВ. Такой переход мы совершали впервые. Поход мы несколько раз откладывали из-за штормового предупреждения. Но все-таки, осенним пасмурным утром вышли из села Резервного в горы. Село ранее называлось Биюк-Мускомья (тюркское название), а ещё раньше Мускомели (греческое название), то есть мускусный мёд. Вёл нас проводник — писатель Валерий Воронин. Путь наш пролегал по Старой Римской дороге проложенной более 2000 лет назад в римские времена, но возможно её использовали и древние Тавры более 3000 лет тому назад. Дело в том, что это была единственная дорога от Балаклавы в сторону Южного берега нашего полуострова. С обеих сторон дорога была окружена густым смешанным лесом. Деревья и кустарники играли на лёгком ветру своими жёлто-зелёно-багряными нарядами. Листья блестели от моросящего из низких туч осеннего дождя. Этой тропой ходили римские легионы, маршировали генуэзцы, проносилась татарская и турецкая конницы, передвигались чопорные британцы и французы, двигались на штурм Севастополя и германские фашисты. В густой и таинственной зелени крымского леса чувствуешь близость к героической истории нашей Родины — России. Шагаешь по мокрым от дождя камням дороги и веришь проводнику, что именно по ней князь Григорий Потёмкин сопровождал Императрицу Екатерину Великую. К удивлению мимо нас по этой дороге с грохотом и рёвом пронеслась длинная колонна квадроциклов нарушая густую тишину осеннего леса. На квадроцикле двигаться классно, но из-за шума и гари теряется близость к природе, многое не замечаешь, а когда идёшь шешком по скользким камням становишься частью окружающего тебя мира.Затем всё стихло. Начался дождь. Он то стихал, то усиливался, похолодало. Было ощущение, что мы находимся внутри огромного серого облака. Казалось, что в тумане за кустами движутся чьи-то тени.

По извилистой каменной дороге, местами покрытой щебнем, а местами даже асфальтом мы дошли до объекта «Сотка», расположенного в горах юго-восточнее Балаклавы и скрытый от посторонних глаз густой зеленью леса. На «Сотке» мы посетили ранее совершенно секретные подземелья , тоннели с рельсами для подвоза крылатых ракет, осмотрели стартовые площадки и штольни. Это всё было построено в середине прошлого века и защищало наших ракетчиков от возможного ядерного удара во времена Холодной войны. Об этом нам рассказал руководитель нашего кружка журналистики детско -юношеского клуба «Чайка» ГЦ ССПС Владимир Илларионов. Далее мы двинулись по тропе здоровья через гору Спилия на которой , над Серебряным пляжем, на высоте около 400 метров над уровнем моря расположены руины старого «Южного форта». Самая известная достопримечательность форта — «бочка смерти». Это наблюдательная позиция, действительно похожая на железную бочку. Сама “бочка смерти” подвешена к скале над пропастью и оборудована прорезями для наблюдения и стрельбы. Первоначально таких «бочек» было две — они предназначались для наблюдения за противником и его обстрела. Но одна из них обвалилась в пропасть после попадания авиабомбы в 1942 году. Существует легенда, что в этой бочке фашисты расстреливали пленных краснофлотцев и сбрасывали вниз, за что она и получила своё зловещее название. Подтверждают эту легенду следы от пуль на внутренней поверхности бочки, которые располагаются на уровне головы человека. С другой стороны есть упоминание о том, что это название появилось после посещения «Южного форта» советскими военными художниками студии М.Б.Грекова в 1946 году и эту легенду закрепил в своей картине севастопольский художник В. К. Коваленко. Мой папа рассказывал, что ранее эта наблюдательная позиция находилась в разрушенном состоянии, но в настоящее время стараниями севастопольских энтузиастов приведена в достойный вид. От «Южного форта» открывается великолепный вид на Балаклавскуую бухту. Затем мимо Генуэзской крепости Чембало, мы спустились по крутому склону горы к самой Балаклаве, к закрытому от всех ветров городскому пляжу. Это был наш заключительный и самый трудный переход. Дул холодный северный ветер, дождь лил «как из ведра». Ноги скользили по каменистой почве извилистой тропы. Но мы всё-таки дошли до цели. На этом наш воскресный переход через горы Балаклавы был окончен, но с нами остались незабываемые впечатления, положительные эмоции и вера в свои силы. Домой мы возвращались усталые, но довольные.

Об авторе: Владимир Иванович Илларионов:

Член Международного союза журналистов под эгидой ЮНЕСКО, член Союза журналистов России г. Балаклава



Владимир Иванович Илларионов

Материал из рубрики: Мир приключений