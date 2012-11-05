Живое имя Александра Грина

«Я очень прост, — сказал я,

- во мне странное только то,

что я всегда надеюсь на невозможное.»

А.Грин. (Рассказ»Серый автомобиль»)

портрет Александра Грина работы Вл.Адеева.

В кого превращаются люди, покинувшие материальный мир? Некоторые становятся улицами, городами, заводами, скверами, пароходами. Обратите внимание, в самый «расцвет» материализма в нашей стране (с непреклонной первичностью материи и вторичностью сознания) фабрики и колхозы не нумеровались числами, что казалось бы, проще, а и-ме-но-ва-лись! Обозначались именами исторических личностей. К чему бы? Имя наполняло духом, давало направление, вносило смысл. Имя вождя призывало к выполнению пятилетних планов, имя учёного вдохновляло студентов ВУЗов штурмовать горизонты науки. А отдохнуть, поиграть в шахматы, почитать и погулять с ребёнком, согласитесь, приятней в сквере им. Пушкина. Такой вот материализм, имя задает тон, держит планку на высоте.

В нынешнее тревожное время, когда в соседних регионах массово сменяются советские названия площадей, улиц, городов на имена сомнительные, ещё более далекие от гуманизма, в Севастополе произошло событие, которое оценят в будущем. 18 августа 2016 года решением Правительства города Севастополя библиотеке -филиалу №17 ЦБС для взрослых присвоено имя русского писателя А.С. Грина.

Талантливый, сложный, неразгаданный, он возвращается в свою Гринландию, в свои бухты, улочки, в свой город Минигам. Осторожными шагами он появлялся в Зурбагане и Лиссе, прилетал из Феодосии, улетал в Старый Крым. Среди многих читателей и почитателей своих он нашёл настоящих верных друзей, тоже талантливых, наблюдательных, по-особому, по-гриновски, видящих этот мир. И он немного открылся им, а люди откликались ему в ответ делами. В бывшей Севастопольской тюрьме, где революционер Гриневский почувствовал и решительно осознал себя писателем (как утверждают знатоки его творчества), открыта музейная комната А.С.Грина (теперь Филиал №6 ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя»). На Северной стороне, где Грин проводил агитационную работу среди матросов, открыт отреставрированный кинотеатр «Моряк». Оформление фойе кинотеатра выдержано в гриновском стиле по проекту севастопольского художника В. Адеева. И вот, библиотека, много лет боровшаяся за право носить имя Грина, получает такое разрешение! Это явилось настоящим подарком для сотрудников библиотеки и читателей к Дню рождения Грина. Небольшое уютное здание было построено в 1906 году (при жизни Грина!) рядом с Храмом Преображения Господнего и являлось ранее домом священника. Получается такой своеобразный гриновский центр культуры, духовности в Минигаме.

28 августа состоялся праздник для друзей библиотеки, литературно-музыкальный вечер, посвящённый 136-летию со дня рождения писателя и присвоению библиотеке имени Грина. Маленький читальный зал превратился в концертную площадку, где юные музыканты, чтецы и певцы (учащиеся музыкальной школы №3 и общеобразовательной школы №9), волнуясь,

раскрывали свои таланты. Я смотрела и спрашивала себя — а что я делала пять лет назад, что я успела? Да, работала, как всегда, возможно, лишь однажды вспомнила, как в детстве держала в руках скрипку.., дни и месяцы иногда сливаются сплошным потоком. А вот девочка Ева пять лет назад только появилась на свет. Сейчас она уже выводит смычком мелодию, и звуки всё увереннее разливаются по залу, удивляя взрослых, пробуждая совесть. Несомненно, Ева Плакун подрастёт и будет смело исполнять сложные произведения, мы ещё услышим это имя! У нас талантливая молодёжь! Елизавета Гордеева поёт о России, Сергей Дидык крепко держит в руках гитару и исполняет уже свои песни, открывая миру свои чувства, а смотрятся мальчишки с гитарой всегда современно. Взрослый творческий дуэт — Ю. Кирик и В. Максименюк — композитор и музыкант привнесли философскую, духовную ноту в общий фон концерта.

Вела программу и представляла исполнителей и гостей заведующая библиотекой — Марина Ивановна Трухан.

Над книжными полками — графика члена Союза художников России, заслуженного художника Украины В. Адеева. Некоторые линогравюры на тему произведений А.Грина были созданы много лет назад («Четыре гинеи» 1966гг., «Капитан Дюк» 1966гг., «Штурман четырех ветров» 1971гг.), ведь ещё в художественной школе Владимир Васильевич не просто всерьёз занялся изучением творчества писателя, а именно «заболел» Грином. Потом пришло понимание его стиля, почерка, внутреннего мира, раскрылись некоторые зашифрованные Грином секреты, появилось чувство родства с ним в творчестве и в любви к Севастополю. Владимир Васильевич организовал в бывшей камере-одиночке бывшей севастопольской тюрьмы, где отбывал срок А. Грин, музейную комнату, создал карту Гринландии с бумажными гриновскими городами — местечками Севастополя, проиллюстрировал книги писателя, общается с гриновцами из Феодосии, Старого Крыма. Именно там сейчас проходит его творческая выставка «Приглашение в страну Гринландия»(живопись и графика).

«Минувшее в нас прорастает незримо.

Вдруг ставень качнется и скрипнет крыльцо,

И где-то на улочках Старого Крыма

Почудится старого Грина лицо.» — пророчил поэт Лев Болдов.

Присутствие А.Грина в атмосфере, ноосфере, эфире, — называйте, как хотите — Владимир Васильевич ощущает каким-то внутренним восприятием, а внешним доказательством является …гром. Великий мистик даёт подсказку — созвучие — Грин, Грэй, Гром. По наблюдению В. Адеева, на всех памятных гриновских праздниках, выставках, юбилеях гремит гром, даже если гроза ушла стороной, и дождь едва прибил пыль, Грин непременно прогремит: »Я здесь, рядом…» Увы, простые люди этого не осознают. И 28-го августа тоже небольшим дождём и громом волшебник приветствовал собравшихся в библиотеке.

А что же книжные полки? Дрожат от грома и гнутся под тяжестью книг? Книг много, но полки цвета слоновой кости четко держат строй. Они были сделаны на совесть — из настоящих досок десятки лет назад на уроках труда учениками средней школы №9. Об этом как раз и поведали бывшие ученики, в частности, В.М. Барташ. Ничто так не сближает людей, как общие воспоминания о юности, и вот полились рассказы о школьных годах, учителях, Александре Грине, Нине Николаевне Грин. Бывшая заведующая библиотекой Л.В. Гусева, будучи первоклассницей, присутствовала на экскурсии, проводимой лично Ниной Николаевной! Посчастливилось .

Севастополец С.Н. Семёнов, ныне директор Инновационно-научного центра «Аксаковский евразийский центр Баш.ГУ», кандидат философских наук, от имени аксаковского движения поблагодарил и поздравил севастопольцев. Он утверждает, что «если А.С. Пушкин — это наше всё, то А.С. Грин, создавший свой мир, — это самый севастопольский писатель. Это понимают те, кто родился и вырос в Севастополе, кто, читая русскую литературу, не мог пройти «мимо» Грина. Слова «Зурбаган», «Алые паруса» прочно вошли в нашу жизнь. Аксаков и Грин не похожи, но они описывали обыденную жизнь так, что это описание становилось произведением искусства. Имея опыт работы Аксаковского центра, хочу пожелать вам создать живой гриновский центр — где люди смогут встречаться и общаться.»

Гости дарили стихи, песни, книги. Подарены книги от Севастопольского литобъединения им. Озерова, Балаклавского литобъединения «Поэтическая гавань Сюмболон», от коллег из Ялты — сборники стихотворений поэта Л. Болдова, с романтическим образом Грина на страницах.

В. Адеев придумал и подарил библиотеке эмблему-логотип : шхуна под парусом в виде книги Грина путешествует по Мировому океану, ориентируясь по звездам от Южного Креста до Медведицы, а порт приписки — Севастополь, Библиотека-филиал №17 имени А.С. Грина. Теперь у библиотеки есть символический герб и флаг — эмблема и флажок — вымпел с гриновской символикой.

Посыпались предложения: посадить у входа любимые розы Грина — сорт Глория, провести конкурс рисунков, конкурс чтецов по произведениям Грина, инсценировать отрывки из его рассказов и даже … провести чаепитие по старокрымской традиции. Ведь Грин очень любил чай. Горький в 20-х годах спасал Грина, прислав ему в госпиталь чая, мёда, белого хлеба. Когда в Старом Крыму Грин был тяжело болен, местные жители присылали ему в подарок чай. В ладонях, мешочках, пакетиках приносили и дарили сборы — из разных видов чая, приобретённых в разных уголках мира, из букетиков лекарственных трав. И он держался.

Что сможем сделать мы, чем сможем поддержать это имя? Что даёт оно библиотеке и какие обязательства налагает? Что завтра мы противопоставим соседям, воспитанным на других именах? Марина Ивановна Трухан считает это большой ответственностью. Впереди большая, серьёзная работа: участие в выставках, конференциях, общение с музеями в других городах, проведение гриновских чтений, развитие краеведения.

А самое главное — воспитание творчеством Мастера. Какими были его идеалы? Отважные моряки, искренние девушки. Грин — великий психолог, романтик, классик. Детей надо научить читать и понимать малоизвестные, сложные произведения писателя, сравнивать, разбирать, думать. Здесь понадобятся знания учителей, литературоведов, краеведов, историков, работников библиотеки.

И работа уже началась. Для решения прозаического вопроса ремонта фасада здания объявлен сбор средств. Идёт подготовка к 21 октября — дню официальной церемонии присвоения библиотеке имени А.С.Грина. А на площади у кинотеатра появился «Северный шкафчик»с книгами свободного доступа и фирменными гриновскими закладками. Найдите время, почитайте Грина, он продолжает надеяться на невозможное!

П.С. Успели! Организоваться, сплотиться и дружно взяться за дело! За два месяца много сделано: отремонтирован, обновлён фасад здания библиотеки, его украшает теперь доска с барельефом А. Грина, изготовленная севастопольскими художниками и скульпторами. Преподаватели и учащиеся музыкальной школы №3 и общеобразовательной школы № 9 подготовили прекрасный концерт.

Как и было запланировано, 21 октября проведена официальная церемония присвоения библиотеке-филиалу №17 имени А.С. Грина. Гармонично сочетались тема и место, искренние поздравления, цветы, подарки, концерт, фильм «Алые паруса». Но праздник короток. «Он только миг между прошлым и будущим». Пусть новая волна, свежий ветер откроет новую эру, новый этап развития библиотеки. И храм культуры научит живому общению и сплотит родителей и детей. Позволит понять с помощью Грина свой город, свою историю.

Об авторе: Наталья Тарануха:

Журналист издания "Литературная газета+Курьер культуры Крым-Севастополь". Специальный корреспондент интернет журнала -"Графская пристань". Член клуба любителей истории Балаклавы. Член литературного объединения "Поэтическая гавань".



Наталья Тарануха

Материал из рубрики: "FASTBOOK", Дом писателя