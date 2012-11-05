Космические пришельцы в Крыму

Нынешней осенью, путешествуя в окрестностях пещерного города Бакла, наблюдал странное явление. В западной части городища в верхнем ярусе скального массива явно просматривался относительный свежий скол. Ему лет 500-600, может больше, может быть и меньше. Обитатели Баклы вырубили в скальном мысу большую пещеру, в которую вел вход с поверхности плато по лестнице. И даже окошко прорубили для освещения и вентиляции. Наверное, уютная квартирка получилась с видом на расстилающуюся у подножья скалы долину и на силуэт Чатыр-Дага. Но известняковый массив не устоял при землетрясении и утес отломился от тела горы. Огромный обломок с пещерой внутри и по сей день лежит на склоне. Проходя по туристической тропе, с террасы городища, мы заметили ряд рыжевато-черных пятен на белёсом сколе скалы. Подобные картинки можно было наблюдать на скалах крымского Южнобережья, где скалолазы в прошлом веке пробивали маршруты стальными шлямбурными крючьями. За год-другой крючья ржавели и рыжие потеки на скале становились видны издали. Но на Бакле скалолазам делать было нечего, да и упоминаний о таком скалодроме нигде нет. Ближайшее рассмотрение опровергло версию скалодрома. Ржавые потеки на известняке образовались вокруг металлических вкраплений в саму породу горы. Без труда на сколе обломка с пещерой мы нашли аналогичные пятна и куски металла в скале. Эти вкрапления существовали задолго до обрушения скалы в самом монолите. Некоторые пятна имеют внушительные размеры, а при внимательном рассмотрении в центре их виден металл. Мой коллега предположил версию пуль или осколков времен минувших войн. Но извлеченные нами фрагменты вкраплений ничего общего с баллистикой наземных боев не имели. Да и поверхность обломка скалы зеркально отражала место отрыва с точностью до ржавых пятен. Пришлось признать их доисторическое происхождение. То есть, металлические вкрапления появились еще в пору формирования осадочных отложений на дне мирового океана Тетиса, возникшего 280 миллионов лет назад. В толще известняка металл без доступа кислорода не окислялся и пролежал в покое до момента землетрясения в XIV-XVI веках. И только после обрушения западного утеса городища металл оказался в контакте с атмосферным воздухом. За эти годы большая часть его окислилась, образовал потеки и ржавую твердую пену на границе с известняком. Но кое-что еще и сохранилось для пытливого современника.



Можно предположить, что в далекие доисторические времена на поверхность нашей планеты выпал обильный дождь железных метеоритов. Они упали на дно океана и были засыпаны известковыми отложениями. Такие «консервы» дошли и до наших дней. Самый наглядный пример – строительные блоки, добываемые в Инкерманском карьере пильного мшанкового известняка. Максимальный размер камня составлял 286 см при ширине 100 и толщине 50 сантиметров. Из этих блоков во второй половине двадцатого века и был построен Севастополь. Революционная технология жилого строительства, постановка в несущих нагрузку стенах камня вертикально, была применена именно в Севастополе. Это – отдельная страница и предмет гордости в истории «Севастопольстроя». Пятиэтажные «хрущевки» на срезах строительных блоков несли следы металлических вкраплений, но под свежим слоем побелочной извести на стенах новостроек их трудно было заметить. Дожди постепенно обнажали блоки, и потеки ржавчины стали проявляться на стенах севастопольских домов. Местные жители особого внимания к ним не проявляли, считая наличие металла следами технологии при добыче, транспортировке или монтаже блоков. Там, где косметический ремонт давно не производился, где высотники не зашили стены пенопластовым утеплителем, можно и сегодня увидеть ржавые пятна и металлические вкрапления. И размеры их бывают от 5 до 60 мм в диаметре.

Лет 15 назад хозяин магазина на одной из улиц Севастополя попросил сотрудника к празднику побелить стену напротив входа в магазин. Стена принадлежала промышленному предприятию, являлась задней стеной какого-то цеха или склада. Эту стену, сложенную из инкерманских строительных блоков никто никогда не штукатурил и не белил. Каково же было удивление продавцов магазина, когда после первой щедрой побелки на свежевыкрашенной стене выступила ржавчина. Проявлялась она и после повторных покрасок. При помощи молотка и зубила дефект решили исправить. Из стены был извлечен сферический предмет размером в большое яблоко. Он отливал металлическим блеском и весил столько же, сколько должен был весить стальной шар такого размера. В известняковом блоке шар оказался практически на поверхности. При добыче блока в карьере пила комбайна срезала лишь малую его часть. Вот этот срез и выдал ржавым потеком наличие железа в стене.

Но вернемся к древнему пещерному городу на склоне горы за селом Скалистым в Бахчисарайском районе. Осмотр достопримечательностей этого поселения не выявил других мест столь массового вкрапления металла. Нет железа в сколах мшанковых известняков нижнего яруса пещер на восточной окраине Баклы. Каким-то избирательным путем все эти вкрапления сконцентрировались у западного мыса. Вроде как вся остальная часть горного массива обделена этими следами. Ученые геологи называют эти вкрапления железомарганцевыми конкрециями и отрицают их космическое происхождение. Но вразумительного объяснения появлению железа в толще известняка дать не могут. «Это нельзя понять! В это нужно поверить!», — утверждают геологи. Приходится признавать волю Творца или воздействие внеземных факторов. Но чем тогда гипотеза метеоритов уступает гипотезе «болотного железа»? Мы и в новейшей истории наблюдаем падение железных метеоритов. И в древней истории есть упоминания о кинжалах, выкованных из метеоритного железа в сплаве с никелем. А вот образования конкреций не наблюдаем. Как локализовано падение метеоритов в районе Баклы, так и неравномерно их присутствие в районе Инкерманского карьера. Возможно объяснение этого кроется в неравномерности метеоритного потока, его распределенностью в пространстве и во времени.

Кроме таинственных потеков на Бакле в этот раз нам удалось наблюдать огромный осиный рой. Это вам не попрыгунья-стрекоза, которая лето красное пропела. Осы продуктивно работали все лето. Им не до песен. Их гнезда надежно укрыты под навесами скал мшанковых известняков. Дождь и снег не затронет их зимой. Да и пеший странник не сразу заметит такие гнезда среди нависающих сот выветренного известняка. Если взгляд перевести от осиного гнезда вверх, то кажется, что более крупные насекомые отрыли себе соты в скале и вскоре вернутся на зимовку. Руку к этой аналогии приложили и древние обитатели Баклы. Пусть их поколения были разделены веками, нравами, обычаями, вероисповеданиями, национальностями. Все они уделяли внимание благоустройству старых пещер, доставшихся в наследство от предтечей, и строительству новых. Пещеры строились, переоборудовались, перепрофилировались. И на фоне нижней террасы горы смотрелись, как гигантские соты огромного улья. Этот рой людей вымер, ушел в Лету, не оставив о себе серьёзного следа для потомков. Даже не удосужился объяснить свое происхождение, род занятий, цель существования и борьбы с многочисленными врагами. Историки утверждают, что Бакла погибла под ударами татарских завоевателей в 1299 году. И с тех пор уже не возрождалась, как город или поселение.

Неужто кто-то сможет рассказать о железных метеоритах и донных отложениях океанов в дистанции в 280 миллионов лет, если и пять веков напрочь перечеркивают достоверность истории народов, обитавших на склонах Баклы? Изрытый копателями всех мастей мыс на западе городища сейчас помечен табличкой «Кладбище православных готов». Но современник имеет куда больше вопросов к историкам, чем они могут дать ответов.

Вокруг нас много загадок. Одна из них – ржавые потеки на стенах севастопольских домов из известняковых блоков.

Владимир Илларионов. Член Русского географического общества.

https://www.youtube.com/watch?v=tBp12Vra2IY

Об авторе: Владимир Иванович Илларионов:

Член Международного союза журналистов под эгидой ЮНЕСКО, член Союза журналистов России г. Балаклава



Владимир Иванович Илларионов

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