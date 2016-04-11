Российскому военно-морскому флоту исполнилось 320 лет

В полдень в воскресенье на Сенатской площади прошла торжественная церемония в честь 320-летия основания Российского военно-морского флота. В этот день в 1696 году Боярская Дума постановила, что «морским судам быть» и тем самым заложила основу будущего российского флота. За тридцать лет (с 1696 по 1725 года) были созданы регулярные Азовский, Балтийский и Каспийский флот. За это время было построено 111 линкоров и 38 фрегатов, . Именно поэтому дата 30 октября очень важна для нашего города и страны.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и почетные гости возложили цветы к монументу «Медный Всадник».

В торжественном построении участвовал личный состав Главного командования ВМФ ВУНЦ, рота Почетного караула Адмиралтейского оркестра.

«Сердечно поздравляю вас с 320 годовщиной создания российского военно-морского фота. Это праздник всех россиян, потому что без флота не было бы нашей державы. Для нашего города — это тоже особый праздник, здесь на берегах Невы строили новые современные корабли и уходили и возвращались суда из боевых походов. И по сей день в нашем городе строятся новые корабли, куются кадры для сферы судостроения», — сказал Георгий Полтавченко.

Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Владимир Королев отметил, что наш флот — это символ национального характера, символ государственной славы и основа неоспоримого статуса России как великой

морской державы.

Он напомнил, что недавно на одном из судостроительных предприятий нашего города был заложен корвет «Дерзкий», на другом — спущена подводная лодка «Великий Новгород». На Севмаше будет заложена подлодка серии «Борей» и принято на вооружение судно «Адмирал Макаров».

Поздравления от полномочного представителя президента в СЗФО Николая Цуканова передал главный федеральный инспектор Виктор Миненко.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов отметил дальновидность руководства нашей страны, когда 320 лет назад молодое российское государство понимало, что без флота его существование находится под угрозой.

«И сейчас, когда 13 морей и океанов омывают берега нашей страны, наши корабли возвращаются туда, где они когда-то были. Только накануне в состав флота вошли два новых ракетных корабля», — рассказал он.

Текст: Анна Литвинко

Фото: «ПД»