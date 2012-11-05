Севастопольский флаг побывал на самой опасной вершине Гималаев

Однако благодаря тому, что прогноз синоптиков не оправдался полностью, восхождение продолжили.

Еще одна непредвиденная ситуация случилась уже на спуске. Альпинисты уперлись в хвост многочисленной китайской делегации – на опасном участке образовалась «пробка». «Их было 27 альпинистов, это много. Плюс к каждому был нанят непальский альпинист для того, чтобы те их на верёвочке, грубо говоря, вели. Они вышли на вершину на день раньше нас, но отстающие продолжали спускаться на следующий день уже после того, как мы сходили на вершину», – пояснил Юрий Круглов. В целом же, продолжил мастер спорта, экспедиция на Манаслу прошла как по часам, как планировали: недостатка ни в чем не было, сказался многолетний опыт. «На высоте выше семь с половиной есть особо не хочется, честно скажу. Оттуда хочется поскорее уйти, поскольку клетки мозга там прямо на глазах умирают. Конечно, разряженная атмосфера накладывает отпечаток: все действия замедленные, мозги работают тоже медленнее. Постоянно находишься в напряжении, потому что понимаешь, что на этой высоте у человека нет права на ошибку. Никто не спасёт», – отметил Круглов.