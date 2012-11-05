Севастопольский флаг побывал на самой опасной вершине Гималаев
На вершине самого опасного 8-тысячника Непала – горы Манаслу – впервые в истории побывал севастополец с флагом города. До этого флаг был поднят в 2014 году на пике Чо-Ойю в Тибете.
Без малого три недели продолжалась гималайская экспедиция президента ассоциации альпинизма и скалолазания Севастополя Юрия Круглова, который вместе с флагом города впервые покорил одну из самых опасных вершин мира – гору Манаслу (также Кутанг, 8163 метров – прим.). Уже скоро флаг Севастополя, видевший горизонт выше облаков, будет развернут на 6-х традиционных городских соревнованиях горноспасательных отрядов.
|Как рассказал Юрий Круглов, это уже далеко не первая покоренная вершина, на которой он с гордостью расправил флаг Севастополя. Занимаясь альпинизмом с 1988 года, мастер спорта непременно берёт его с собой в каждую экспедицию. До этого флаг был развернут в 2014 году на вершине Чо-Ойю (8201 метров – прим.) в Тибете.
«Флаг у меня здесь, приехал вниз. Он со мной везде ходит. У нас через неделю соревнования и мы его там развернём», – сказал Круглов.
|Последнее восхождение межнациональной команды, в которую входил Юрий Круглов, на самый опасный непальский восьмитысячник от базового лагеря альпинистов на высоте 4800 метров занял пять дней. Хотя, признаётся спортсмен, в среднем путь до вершины Манаслу занимает 45—50 дней. «Но у меня такого времени не было. У моих друзей тоже», – добавляет он.
В рекордно короткие сроки членам экспедиции удалось спуститься обратно. Менее чем за день альпинисты преодолели спуск длиной более 3 километров, — сообщает http://maxpro.moscow/.
«Мы просто от непогоды убегали, поэтому тут без вариантов. 1 октября в шесть утра мы были на вершине. А в шесть вечера самый последний из нас пятерых вернулся в базовый лагерь», – сказал Юрий Круглов.
|Первая неожиданность застигла альпинистов 29 сентября после выхода из базового лагеря на высоте между 6—7 тысяч километров. На Китай обрушился непредвиденный тайфун, и синоптики прогнозировали выпадение метрового уровня снега.
«Резко изменился прогноз погоды, вдруг откуда ни возьмись должен быть метровый снегопад. Мы были уже наверху достаточно высоко, и был момент, когда мы хотели повернуть вниз», — вспоминает Юрий Круглов, добавляя, что специфика вершины Манаслу в том, что на неё можно взойти только осенью, когда уже не дуют летние муссоны и еще не начался резкий джетстрим.
«Опасность ещё в том, что она вся снежно-ледовая, вся движется. Скалы только на самой вершине, и там постоянно есть опасности схода лавин, обвала ледовых сераков. Поэтому надо постоянно мониторить ситуацию», – отметил президент севастопольской ассоциации альпинистов.
|Однако благодаря тому, что прогноз синоптиков не оправдался полностью, восхождение продолжили.
Еще одна непредвиденная ситуация случилась уже на спуске. Альпинисты уперлись в хвост многочисленной китайской делегации – на опасном участке образовалась «пробка».
«Их было 27 альпинистов, это много. Плюс к каждому был нанят непальский альпинист для того, чтобы те их на верёвочке, грубо говоря, вели. Они вышли на вершину на день раньше нас, но отстающие продолжали спускаться на следующий день уже после того, как мы сходили на вершину», – пояснил Юрий Круглов.
В целом же, продолжил мастер спорта, экспедиция на Манаслу прошла как по часам, как планировали: недостатка ни в чем не было, сказался многолетний опыт.
«На высоте выше семь с половиной есть особо не хочется, честно скажу. Оттуда хочется поскорее уйти, поскольку клетки мозга там прямо на глазах умирают. Конечно, разряженная атмосфера накладывает отпечаток: все действия замедленные, мозги работают тоже медленнее. Постоянно находишься в напряжении, потому что понимаешь, что на этой высоте у человека нет права на ошибку. Никто не спасёт», – отметил Круглов.
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