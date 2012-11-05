Гастроли в Севастополе
На сцене севастопольского академического театра танца пройдут гастроли литературного театра Олега Попова (Санкт-Петербург).
12 июля севастопольцы смогут увидеть спектакль «Вечности заложник у времени в плену» по Борису Пастернаку, а 13 июля будут представлены «Одесские рассказы» Исаака Бабеля. Начало спектаклей в 17-00.
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