Власти Севастополя на протяжении многих лет не интересовались нетрадиционными источниками воды. Да и традиционные начинали интересовать чиновников только после скандальной засухи и осушения Чернореченского водохранилища. Имитация бурной деятельности продолжалась до первых дождей. А потом дебаты стихали, обещания сворачивались в трубочку и задвигались… довольно далеко. До следующей засухи. Но вода в Крыму есть. Есть она и в Севастопольском регионе. Об этом постоянно говорят спелеологи, изучающие жизнь подземных рек. Может пора и Правительству прислушаться к мнению спелеодайверов?

Пещера-источник Подземное Озеро находится на северо-восточных склонах массива Долгоруковской яйлы. Выход её располагался в русле притока реки Бурульча и был известен давно. Когда из него вырывались бурлящие потоки воды, сюда приходили и туристы и паломники. Источник считался целебным и лечил физические и душевные недуги. Когда-то она носила название Кара-Чокрак или Черная вода из-за темноты у входа в полость. Когда вода спадала, удавалось заглянуть в узкую горизонтальную щель и увидеть небольшое озерцо под самый свод пещеры. Это своеобразная провальная воронка, заполненная водой. Так она и новое название своё получила. Глубина входного озера более 5 метров. Первые попытки проникнуть в пещеру предпринял ещё в 2000 году А. Шумейко. Но глыбовые завалы преградили путь. Изучению пещеры по программе исследования источников Крыма много сил отдали Андрей Леонов, Геннадий Самохин и Евгений Снетков. Комплексная экспедиция 2005 года спелеологов Украины и Русского географического общества пыталась разобрать завал. Участвовало в той экспедиции около 20 человек — спелеоподводники Крыма и Москвы (Кружок подводного плавания). Но задача оказалась непосильной.

В 2014 году пещерой заинтересовались феодосийские спелеодайверы. Инициатором экспедиций выступила руководитель спелеоклуба «Кораллит» Ольга Лебедева. Она со своими коллегами начала регулярно посещать пещеру и разбирать завал. Было много экспедиций, использовались различные способы работ на дне обводненной воронки. Большие валуны кололи кувалдой, а более лёгкие камни поднимались лебёдкой. И всё это при нулевой видимости в воде из-за поднятой мути.

Весной в 2014 года спелеоклуб «Кораллит» и Ассоциация Спелеологов Севастополя под руководством Алексея Акимов решили объединить свои усилия в разборе глыбового завала на дне озера. В ходе работы были использованы новые принципы инженерных работ под водой. Был изготовлен гидрокостюм для аккумуляторного перфоратора. Удалось раздробить глыбы весом более 500кг и сбросить их в чёрную бездну. В этих работах принимали участие спелеоподводники Сергей Кебец и Роман Дымнич. И так 23 марта 2014 г пещера открыла свои недра и позволила войти настойчивым и отважным исследователям. Но было ещё несколько экспедиций, прежде чем удалось пронырнуть с аквалангами 170-метровый сифон, глубина которого составила 23 метра. Сифон оказался очень просторным с круглым сечением хода диаметром от 2 до 5 метров.

Рассказы спелеодайверов чем-то напоминают компьютерные игры-бродилки. Прошел первый уровень – иди во второй. Никто из участников даже предположить не может, что ждет их за ближайшим поворотом лаза, за дырой в потолке или за воронкой в русле подземной реки. Акваланги помогали проныривать смыкающуюся под потолком воду. Но они очень затрудняли и весом и габаритами движение в сухой части пещеры. Активное участие в обеспечении подводных работ принимали спелеологи Крыма Роман Дымнич, Сергей Кебец, Юрий Ершов, Олег Перетятко. Пройдя сифон, исследователи Ольга Лебедева, Алексей Акимов и Владислав Панин приступили к изучению сухой части пещеры. Это была галерея длинной 450 метров с постоянно меняющейся амплитудой хода. Акимов рассказывает: «Мы то спускались к текущей по пещере реке, то поднимались над ней. Широкие просторные проходы – идёшь и размахиваешь трансом (транспортный рюкзак). Некоторые части хода напоминают метрополитен. В некоторых местах обнаружена ярусность хода. Верхний этаж — древняя часть пещеры. Есть и несколько ответвлений, которые на сегодняшний день ещё не исследованы. Пройдя сухую часть пещеры, подошли ко второму сифону и 22 февраля 2015 года приступили к его исследованию. Сифон оказался длинной 140 и глубиной 14 метров. В самой глубокой части пришлось разбирать узкое окно. Только со второй попытки это удалось сделать. Вышли за вторым сифон в большой обвальный зал высотой до 15 метров. Длинна его 35 и ширина 20 метров. Зал постепенно смыкается под сводом и переходит в плоский, низкий ход между плитами. Проползли по этому ходу метров 30 и упёрлись в тупик. В полу отверстие с футбольный мяч из глубины которого слышен грохот воды. Разобрать этот завал удалось быстро. Породы мягкие и образуют тонкие пластины известняка, которые легко разбить кувалдой. Разобрав лаз, спустились в галерею диаметром 3-4 метра, по которой течёт река».

Галерея через двадцать метров вывела исследователей к развилке. Но на ней не было традиционной сказочной надписи «Напрво пойдешь…». Пришлось оба хода проверять. Одна ветка с намывом глины через 100 метров ушла под воду. Второй ход, более чистый, с потоком реки, привел к третьему сифону. Пойти его до конца с первого раза не получилось. Воздуха в баллонах оставалось лишь на обратный путь. Так завершился цикл весенне-летних экспедиций 2015 года в Подземное озеро. Итог – 750 метров.

Алексей Акимов удовлетворен работой Ассоциации в Подземном Озере в 2016 году: «В мае состоялись две экспедиции в пещеру Подземное Озеро. Целью первой экспедиции была установка радиомагнитного маяка между вторым и третьим сифоном в одном из ответвлений, которое ближе всего подходит к поверхности. Обнаружить маяк не получилось. Наверное, место его расположения было далеко от поверхности. Вторая экспедиция обследовала пространство за четвёртым сифоном (длинна которого оказалась 25 и глубина 2 метра) и выполняла топографическую съёмку пройденных участков пещеры. Удалось пройти около 600 метров новых галерей, обойти пятый сифон посуху и выйти к трёхметровому водопаду. Пещера также имеет несколько притоков с обильной водой. Благодаря этому образовались большие сталактиты, свисающие со свода. Пещера не закончилась. Есть возможность идти дальше, но времени на исследование, как всегда, не хватило. Резерв времени нужен для возвращения на поверхность. Путь назад пролегает через множество сифонов и отнимает массу времени на их преодоление. Вместе со мной в первопроходе участвовал спелеодайвер Владислав Панин. Суммарная длинна ходов пещеры составила 1500 метров при пяти сифонах. Осталось много белых пятен, которые надо будет осмотреть следующей экспедиции».

В конце лета река Бурульча мелеет настолько, что русло её возле Межгорья в большей своей части пересыхает. Вода из пещеры в этот период идет под руслом реки по подземным путям. И с первыми обильными дождями в горах река оживет, разольется по своим привычным берегам. Для исследователей пещер, на первый взгляд, удобнее проходить маршрут в период малой воды. Но тогда в сифонах от движения человека поднимается глина со дна, видимость падает до нуля. При большой воде подземная река моментально всю муть смывает и видимость остается на хорошем уровне. Так что приходится искать компрмисное решение.

Пещера Подводное Озеро – более древнее карстовое образование, чем другие пешеры Крыма. Об этом говорит этажность её структуры. Пещера огромная по масштабам полуострова, и очень красивая. Водосбор её начинается на Долгоруковской яйле в 26 километрах от выхода источника у реки Бурульча. Возможно, что пещера подарит исследователям еще не одно удивительное открытие.

Владимир Илларионов, член Русского географического общества.

https://www.youtube.com/watch?v=cch2sFPmrlo

Об авторе: Владимир Иванович Илларионов:

Член Международного союза журналистов под эгидой ЮНЕСКО, член Союза журналистов России г. Балаклава



Владимир Иванович Илларионов

Материал из рубрики: Природа и экология