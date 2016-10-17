17-19 октября 2016 года в филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе пройдет знаковое для нашего региона событие — Ассамблея «Педагог ХХI века». На одной площадке для живого диалога о проблемах образования соберутся представители власти и работники сферы образования.

Обсудят завершение «переходного» периода и общий упадок качества образования: кто виноват и что делать?

Пресс-релиз мероприятия по ссылке, также информацию можно прочитать на сайте Ассамблеи.

Будем рады видеть вас на мероприятии!