Всероссийская научная конференция

«Лазаревские чтения-2016»

в Филиале МГУ в г. Севастополе

Пресс-релиз

5–7 октября в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе проводится XIV Всероссийская научная конференция «Лазаревские чтения-2016». Тематика конференции: «Причерноморье. История, политика, география, культура».

Конференция «Лазаревские чтения» получила свое название в честь выдающегося русского флотоводца, ученого и государственного деятеля, главного командира Черноморского флота и портов (1834-1851 гг.) Михаила Петровича Лазарева.

В 2016 г. конференция посвящена памяти трем юбилейным датам: 190-летию начала раскопок Херсонеса, 160-летию окончания Первой героической обороны Севастополя, 75-летию начала Второй героической обороны Севастополя. Этим темам посвящена значительная часть докладов, которые будут прочитаны на конференции.

Заявки на участие в конференции подали 148 ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и одаренных школьников из 21 города России. Среди них 14 докторов и 26 кандидатов наук, 13 аспирантов и соискателей, 33 студента, 7 магистрантов, научные сотрудники государственных музеев, архивов и академических НИИ из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова, Рязани, Тулы, Нижнего Новгорода, Тюмени, Владивостока, Свердловской области, а также городов Крыма – Севастополя, Симферополя, Феодосии, Джанкоя и Нижнегорска.

Они представляют 47 организаций, в том числе 17 вузов, 5 академических НИИ, 8 архивов и музеев, Законодательное города Севастополя.

Среди докладчиков – крупнейшие специалисты: профессора и доценты, ученые Российской Академии наук, авторы фундаментальных монографий и классических учебников.

В рамках конференции проводится секция для школьников, участников научных кружков и студентов I курса, в которой впервые принимают участие 14 средних образовательных учреждений (в том числе двух кадетских училищ) и Малой Академии Наук г. Севастополя. Это поможет Университету выявить молодые таланты и помочь им в выборе будущей профессии.

Каждое из научных направлений, вынесенных в название конференции, нашли свое отражение в деятельности М.П. Лазарева. Он стал инициатором возведения в Севастополе Владимирского собора как памятника Крещению Руси, ставшего впоследствии его усыпальницей. Он всемерно содействовал изучению истории севастопольской и крымской земли. Командуя Черноморским флотом, М.П. Лазарев неоднократно выполнял сложные дипломатические миссии, обеспечил политическое сближение России и Османской империи после столетий войн и взаимного истребления двух народов. М.П. Лазарев – один из выдающихся русских мореплавателей и землепроходцев, открывший в 1819 году (вместе с Ф.Ф. Беллинсгаузеном Шестой континент Земли Антарктиду). Командуя шлюпом «Суворов», М.П. Лазарев в 1813-1815 гг. совершил морское кругосветное путешествие, в 1822-1825 годах, командуя фрегатом «Крейсер», охранял побережье русской Америки. М.П. Лазарев был выдающимся деятелем культуры: построил два здания для Морской библиотеки, заботился о пополнении ее книжного фонда; содействовал созданию в Севастополе театра и учебных заведений, архитектурному украшению города.

Для освещения конференции приглашаем средства массовой информации.

Оргкомитет окажет содействие в организации интервью ведущих ученых-историков и политологов, в том числе – профессоров МГУ и других ведущих вузов и научных организаций России.

Контактный телефон +7(978) 784-84-88 – пресс-секретарь конференции

Кузьмина Анна Васильевна, кандидат исторических наук,

Старший преподаватель кафедры истории и международных отношений.

Контактный телефон +7(978) 753-28-62 – ответственный секретарь конференции

Мартынкин Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент,

заместитель декана историко-филологического факультета.





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