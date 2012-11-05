Премией отмечены известные бизнесмены Севастополя, меценаты, артисты и общественные деятели.

14370419_1248813231835695_8532652388799681074_nЕжегодно в Крыму проходит церемония вручения международной премии «Лидер года», которая охватывает представителей индустрии красоты, шоу-бизнеса, ресторанной сферы, отельного бизнеса и многих других отраслей. В 2016 году крымский бизнес будет представлен в более чем 60-ти номинациях.Премия прошла накануне в Севастополе в Crystal Music Hall. Получила диплом и слова награждения официальный представитель кинофестиваля, пресс-секретарь Виктория Марченко.
Пресс-секретарь поблагодарила от имени Президента кинофестиваля Елены Иваниченко, учредителей награды, в лице Марии Романцовой за такую приятную неожиданность, пригласила всех гостей и участников бизнес клуба «Знак качества» на открытие «Святого Владимира».
Между награждением номинантов «Лидер года» для всех присутствующих выступили известные артисты, представители благотворительного фонда и совсем юные исполнители.
На мероприятии премией были отмечены известные бизнесмены Севастополя, меценаты, артисты и общественные деятели. Это было поистине светское событие осени, на котором собрался весь цвет города-героя Севастополь и Крыма.

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